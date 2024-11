Im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon am Zürichsee ging es am vergangenen Donnerstag um Geldanlage, Geldpolitik – und Bayern München. Beim Investmentforum „Strukturierte Produkte 2024 – Portfolio in bewegten Zeiten diversifizieren“ sprachen Volkswirtschaftler, Vermögensverwalter – und Uli Hoeneß. Beim abschließenden Tagesordnungspunkt („Wie geht es weiter mit dem Fußball ?“) verriet der Ehrenpräsidenten des FC Bayern, womit in der Bundesliga ein halbes Jahr vor dem Saisonende niemand gerechnet hätte: „Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft.“

Das wirft Fragen auf: Wer war Gottlieb Duttweiler (Gründer der Schweizer Supermarktkette Migros), warum spricht Hoeneß auf einem Investmentforum über Fußball (zur Auflockerung kurz vor dem Feierabend?) und warum weiß er mal wieder mehr als alle anderen?

Die Anwesenheit hochdekorierter Schlipsträger am pulsierenden Finanzplatz Schweiz kann vollmundige Statements geradezu provozieren. Das gastgebende Institut entwickelt nach eigenen Angaben „Innovationsstrategien“ und setzt „Leadership-Potenziale“ frei – und in Sachen Leadership ist der FC Bayern in Deutschland nun mal der… äh… Leader.

Die direkte Konkurrenz reagierte aufgewühlt. Leipzig verlor in der Schlussphase in Hoffenheim, Dortmund gewann vor lauter Schreck deutlich und der Meister Leverkusen geriet gegen Heidenheim 0:2 in Rückstand. An einem elften Spieltag sei noch niemand Meister geworden, betonte trotzig nach dem am Ende demonstrativen 5:2 gegen Heidenheim der Leverkusener Granit Xhaka. Der Mann ist zwar Schweizer – aber von Rüschlikon aus hat er noch keine Leadership-Thesen in die Welt posaunen dürfen.