Sollen russische Sportler wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen? Der deutsche Athletenvertreter Maximilian Klein ist strikt dagegen. Ein Gespräch über seine Kritik am IOC, das "Systemversagen" des Weltsports und seine Erwartungen an die deutschen Funktionäre - und über den Grund, weshalb es im Zweifel Boykotte braucht.

Interview: Johannes Aumüller, München

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges finden die meisten internationalen Wettkämpfe ohne russische Athleten statt. Nur in wenigen Sportarten, etwa Tennis, Schach oder Radsport, sind diese noch zugelassen - in vielen klassisch olympischen Disziplinen hingegen nicht. Seit einigen Wochen arbeitet der Weltsport erkennbar daran, das zu ändern. Die Boxer zum Beispiel, die ein Kreml-naher Funktionär führt, wollen russische Sportler wieder mitkämpfen lassen. Und Thomas Bach als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sinnierte darüber, Sportler, die sich gegen das Regime stellen, unter neutraler Flagge wieder zuzulassen. Wegen dieser Pläne herrscht nun großer Aufruhr in der internationalen Sportlerschar. Ein Gespräch über diese Entwicklung mit Maximilian Klein, 29, der bei "Athleten Deutschland" insbesondere für die internationale Sportpolitik zuständig ist.

SZ: Herr Klein, wie beurteilen Sie das Bestreben, die Sanktionen gegen russische Athleten zu beenden?

Maximilian Klein: Das IOC testet gerade die Stimmung, auch direkt in großen Telefonkonferenzen mit Athletenvertretern aus aller Welt. Es unternimmt Anstrengungen, um russische und auch belarussische Athleten wieder im Weltsport zuzulassen. So, wie das IOC in den letzten Jahren im Umgang mit Russland agiert hat, war das auch zu erwarten, macht es aber keinen Deut besser. Das IOC verkürzt in seiner Diskussion sehr bewusst die Debatte, weil es wieder Nebelkerzen wirft und von strukturellen Herausforderungen und seiner eigenen Verantwortung ablenkt.

Worin liegt diese Verantwortung?

Nicht nur das Völkerrecht, sondern auch die Regeln und Werte der Olympischen Bewegung wurden eklatant verletzt. Wir haben immer gesagt, dass es wegen des Angriffskriegs ein Gesamtpaket aus Sanktionen geben muss. Dazu gehört in schmerzlicher Weise auch der Ausschluss von Athletinnen und Athleten, die nun mal nichts für den Krieg können. Aber das ist eben nur ein Teil. Zugleich müsste dazugehören, dass das IOC und der Weltsport seine Verbindungen zu Russland und die Unterwanderung durch russischen Einfluss aufarbeiten lassen. Dass russische Funktionäre ausgeschlossen werden. Dass russische Verbände und auch das russische NOK ausgeschlossen werden.

Das passiert aber nicht. In vielen Verbänden, angefangen beim IOC, sitzen weiter russische Funktionäre. Manche wie Boxen oder Schach haben sogar Kreml-nahe Funktionäre als Präsidenten wiedergewählt. Und die Nationalverbände sind auch nur selten ausgeschlossen.

Genau. Und wenn das IOC die Diskussion nun erneut auf die individuelle Ebene der Athleten lenkt, lenkt es von diesem gebotenen Sanktionspaket und seiner eigenen Verantwortung ab. Dadurch wird das strukturelle Systemversagen, das über Jahre geduldet und vielleicht sogar gefördert wurde, außer Acht gelassen. Putin konnte den Weltsport - und die Athleten - über Jahre unbehelligt für seine politischen Zwecke vereinnahmen.

Was heißt das jetzt für die Frage, ob man russische Athleten wieder zulassen sollte oder nicht?

Die Kriegsumstände haben sich nicht geändert, ganz im Gegenteil. Von daher gibt es keinen Anlass, aktuell über eine Wiederzulassung von Athleten zu diskutieren. Ganz klar: Die Athletinnen und Athleten sind das schwächste Glied, die den Kopf hinhalten müssen. Sie haben den Krieg nicht zu verantworten, sind aber Instrumente von Putins Außen- und Innenpolitik. Als Athletenvertreter versuchen wir natürlich, im Sinne der Athleten zu handeln und nichts zu unternehmen, was Athleten schadet. Für uns war und ist es eine ganz schwierige Abwägungsfrage, den Komplettausschluss zu fordern.

Sie sagen, das Sanktionspaket sollte weit mehr umfassen als nur die Athleten. Aber nach mehr als einem halben Jahr müssen Sie doch erkennen, dass es dazu nicht kommt. Der über Jahre aufgebaute Einfluss Russlands im Weltsport ist einfach zu groß. Kommt da nicht irgendwann in dieser Abwägungsfrage der Punkt, dass man sagt: Wenn der Sport sich so penetrant weigert, an die Funktionäre und die Verbände ranzugehen, dann sollte man bitte auch die Athleten wieder zulassen - zumindest unter bestimmten Bedingungen?

Sie haben natürlich Recht damit, dass einige unserer Forderungen - und das sind ja nicht nur unsere Forderungen -, nicht umgesetzt worden sind. Der Einfluss Russlands bleibt bestehen, und eine ehrliche Auseinandersetzung der Verantwortlichen mit diesem Systemversagen und der jahrelangen Gewöhnung an Sportswashing durch Russland würde ja auch eine ehrliche Aufarbeitung bedeuten, in der der Sport und die Entscheidungsträger selbst schlecht wegkommen würden. Es muss mehr passieren als nur der Ausschluss der Athleten. Trotzdem ist es richtig, derzeit die Athleten weiter auszuschließen.

Warum?

Es wäre unvorstellbar, dass ukrainische Athleten zu Hause ihr Land verteidigen, während russische Athleten das Land des Aggressors auf internationalen Wettkämpfen vertreten. Russische Athleten würden für Putins Propaganda nach innen und außen instrumentalisiert, wenn sie wieder starten würden. Es ist völlig unklar, wie Bach es umsetzen will, Athleten unter neutraler Flagge zuzulassen, die sich gegen den Krieg aussprechen, während eine solche Aussage in Russland unter Strafe steht. Damit bringt er ja auch Athleten letztlich in Gefahr. Und wir werden es nicht nachprüfen oder nachweisen können, wie diese wirklich denken. Außerdem hat sich schon einmal gezeigt, dass eine neutrale Flagge ihre beabsichtigte Sanktionswirkung nicht entfaltet.

Sie meinen im russischen Staatsdopingskandal, als trotz einer formalen Sperre viele russische Sportler an Olympischen Spielen und anderen großen Wettkämpfen teilnahmen.

Ja, russische Athleten wurden nach innen und außen weiterhin als solche wahrgenommen und vereinnahmt. Die Verbindung zwischen Athlet und Nation konnte nicht aufgelöst werden, zumal viele der Athleten ja direkt dem russischen Staat und Militär zuzuordnen sind, die diesen Angriffskrieg gerade führen.

Aber es gibt nun schon Verbände wie die Boxer, die russische Athleten wieder zulassen. Mal angenommen, bei einer WM oder EM müsste ein deutscher Sportler gegen einen russischen Sportler antreten: Soll er diesen Wettkampf dann boykottieren, so wie das gerade schwedische Ski-Langläuferinnen ankündigen, falls der Skiverband russische Athleten wieder zulässt?

Man sollte die Athletinnen und Athleten erst gar nicht in das Dilemma bringen. Die Verbände müssen ihrer Fürsorgepflicht nachkommen und dürfen Athleten für Wettbewerbe, an denen russische Sportler teilnehmen, erst gar nicht melden. Die Verbände sollen, am besten mit Verbänden aus anderen Ländern, Koalitionen aufbauen und solche Turniere boykottieren. Und in jedem Fall dürfen solche Wettbewerbe, an denen Russen und Belarussen teilnehmen, nicht an die Förderung oder an das Vorankommen der Karriere geknüpft werden. Sollte es doch dazu kommen, wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Athleten aus anderen Nationen hier auch eine klare Haltung einnehmen und sich organisieren.

Detailansicht öffnen Schulterschluss: Russlands Präsident Putin eröffnet im September gemeinsam mit Umar Kremljew, dem Chef des Box-Weltverbands AIBA, ein Boxzentrum in Moskau. Die AIBA lässt russische Faustkämpfer inzwischen international wieder mitboxen. (Foto: Gavriil Grigorov/Itar-Tass/Imago)

Ihre Ausschlussforderung erstreckt sich nicht nur auf russische, sondern auch auf belarussische Sportler. Zugleich sind in Belarus viele Athleten über die Organisation BSSF sehr stark engagiert im Kampf gegen das dortige Regime von Alexander Lukaschenko. Wie passt das zusammen?

Das ist schwierig. Anders als in Russland gibt es dort und vor allem im Exil eine starke Athletenbewegung, die sich dem Widerstand gegen die Lukaschenko-Diktatur angeschlossen hat. Mit dieser Bewegung, der BSSF, pflegen wir eine längere Zusammenarbeit seit den manipulierten Präsidentschaftswahlen 2020, haben mit und für sie erfolgreich Druck auf das IOC und Weltverbände ausgeübt. Nach dem Kriegsbeginn im Februar haben wir unsere Forderungen mit ihnen gespiegelt. Es ist unumgänglich, auch belarussische Athletinnen und Athleten auszuschließen, weil sich Belarus an dem Angriffskrieg beteiligt. Gleichzeitig müssen wir aber die Athleten, die seit den manipulierten Wahlen geflüchtet und mittlerweile im Exil sind, unterstützen.

Meinen Sie mit unterstützen: starten lassen?

Die, die geflüchtet sind oder sich gegen ihre Regierung stellen, würden wohl ohnehin Schwierigkeiten haben, für ihre Länder zu starten. Grundsätzlich stehen wir ein Stück weit vor einem unauflöslichen Dilemma, für das nicht Athleten auf individueller Ebene, sondern die Instrumentalisierung der Athleten und des Sports durch autokratische und diktatorische Regime verantwortlich sind. Wenn man versucht, kleinteilige Regelungen zu finden, wird es schwierig festzustellen, wer dann starten darf und wer nicht. Es gilt bei Belarus das grundsätzliche Problem wie bei Russland: die Vereinnahmung und Instrumentalisierung der Athletinnen und Athleten durch den Staat. Wer den Krieg wirklich unterstützt und wer nicht, das lässt sich ja im Einzelfall kaum feststellen. Und da gilt es dann am Ende auch, Athletinnen und Athleten vor dieser Instrumentalisierung zu schützen.

Sehen Sie keinen Weg, das Dilemma aufzulösen?

Man kann es auf individueller Ebene nicht lösen, bevor man sich nicht den Problemen strukturell stellt. Und dafür müssten die Verantwortungsträger im Sport endlich eine ehrliche Aufarbeitung angehen, Abwehrmaßnahmen gegen Sportswashing umsetzen und Sponsoren wie freiheitlich und demokratisch verfasste Regierungen das vom Sport mit Drohkulissen auch einfordern.

Sie haben eine klare Haltung. Sind Sie zufrieden mit dem Agieren des Deutschen Olympischen Sportbunds und der deutschen Bundesregierung in dieser Frage?

Die Regierung hat im Verbund mit anderen Ländern die Sportfunktionäre sehr deutlich zum Handeln aufgefordert und erklärt, die Fördergelder einzuschränken, wenn ein Verband an einem Wettkampf mit russischen Sportlern teilnimmt. Es gibt also Drohszenarien, das finden wir gut. Und der Deutsche Olympische Sportbund hat mit kleiner Verzögerung, aber auch sehr deutlich den Angriffskrieg verurteilt und trägt auch den Ausschluss der Athleten mit. Aber es wäre wichtig, dass die nationalen olympischen Komitees und die deutschen Funktionäre in den internationalen Verbänden noch einmal sehr deutlich einfordern, dass diese jahrelange Vereinnahmung des Sports durch Russland aufgearbeitet werden muss.

Als vor einigen Wochen die Überlegungen für eine Wiederzulassung publik wurde, verfassten die nordeuropäischen Olympia-Komitees einen expliziten Protest- und Warnbrief. Der DOSB verwies darauf, dass man bei seiner Position bliebe. Wünschen Sie sich da ein klareres Statement, so wie etwa von den nordeuropäischen NOKs?

Ja. Bei solchen Diskussionen steht immer die Frage im Raum, über welche Kanäle man was kommunizieren muss, um seine Ziele zu erreichen. Sicherlich ist es manchmal auch angebracht, nicht öffentlich zu kommunizieren; aber gerade jetzt, wo der Angriffskrieg weiterläuft, sich die Situation eigentlich verschlechtert und eine Wiederzulassung ein Hohn gegenüber ukrainischen Athleten wäre, muss man sich sehr deutlich positionieren.

Noch ein Thema, das die olympische Welt nicht direkt betrifft. Bald beginnt die Fußball-WM in Katar, die nicht zuletzt wegen der vielen Menschenrechtsthemen umstritten ist. Was wünschen Sie sich von den Teilnehmern?

Wir sind generell der Meinung, dass es für Athletinnen und Athleten - und das gilt natürlich auch für Fußballer - immer möglich sein muss, ihr Recht auf Meinungsfreiheit auszuüben, dass aber keine Pflicht zur Äußerung besteht. Zugleich wäre es natürlich begrüßenswert, wenn Fußballer, die ja deutlich besser abgesichert sind als andere Athletinnen und Athleten, klare Worte finden. Aber man darf auch keinen falschen Druck aufbauen. Wenn an die Sportler eine Erwartungshaltung herangetragen wird, muss man die Erwartungshaltung mindestens genauso an die dahinterliegenden Funktionäre und Verbände richten, die die Vergabeentscheidungen ohne substanzielle Beteiligung der Athleten treffen.

Aber die Positionierung der Funktionäre führt dann dazu, dass der DFB-Kapitän Manuel Neuer in Katar keine Regenbogenfahne als Binde trägt, sondern eine bunte Binde mit der Aufschrift "One love". Wie finden Sie das?

Scheinheilig. Der DFB hat als einer der wenigen deutschen Verbände Menschenrechtsrichtlinien. Wenn er dann aber aus Angst oder falscher Zurückhaltung diese Regenbogenbinde derart verwässert, dann verrät er seine eigenen Werte und auch den Einsatz für die Menschenrechte. Das ist schade. Und es schadet auch der Glaubwürdigkeit im Umgang mit den Problemen.