Von Javier Cáceres und Johannes Knuth, Berlin/München

Als Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine steht Russland auch sportpolitisch zunehmend isoliert da. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) "empfahl" am Montag allen Weltverbänden, russische und belarussische Athleten und nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Zu einem Ausschluss der Nationalen Olympischen Komitees von Russland und dessen Partner Belarus rang sich das IOC allerdings nicht durch.

Auch baute es in seiner Entscheidung diverse Schlupflöcher ein. Sollte es Weltverbänden aus "zeitlichen oder rechtlichen Gründen" nicht möglich sein, Athleten aus Russland und Belarus auszuschließen, sollten diese zumindest unter neutraler Flagge antreten - oder die Fachverbände sollten ihre eigenen Maßnahmen ergreifen, um "dieses Dilemma effektiv zu adressieren". Das gelte insbesondere für die Paralympics, die am 4. März in Peking beginnen.

Zur ganzen Wahrheit gehört freilich, dass der organisierte Sport seinen Teil zu diesem Dilemma beitrug - indem er sich zunächst geziert hatte, das tief mit dem Sport verflochtene Russland hart zu sanktionieren. Das IOC erkannte dem russischen Staatschef Wladimir Putin nun immerhin auch den Olympischen Orden in Gold ab. Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wagte sich nach zuletzt defensiven Aussagen in den Sog der neuen Forderungen: "Weltweite Sanktionen auf allen gesellschaftlichen Feldern sind umso wirksamer, je mehr gesellschaftliche Akteure sich daran beteiligen", teilte der Dachverband mit.

Zuvor hatten diverse Sportverbände wiederholt einen solchen Schritt gefordert. Zu den bemerkenswertesten Positionierungen zählte die Verlautbarung des finnischen Eishockeyverbandes, Russland und Belarus von der Weltmeisterschaft der Männer in Tampere und Helsinki im Mai auszuschließen. Eishockey gilt als die Lieblingssportart Putins. Die Basketball-Vereinigung ECA, die sich zunächst dagegen gestemmt hatte, russische Klubs aus der Euroleague und dem Eurocup auszusperren, tat am Montag nun genau das - und illustrierte damit auch, wie sehr der Druck aus Gesellschaft und Politik zuletzt angeschwollen war.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser stimmte in diesen Chor ein, als sie der SZ am Montag sagte: "Sport vereint Menschen, Sport fördert Integration und Verständigung." Die internationalen Sportverbände stünden auch deshalb tief in der Verantwortung, sich eindeutig und klar für den Frieden und gegen Putins Krieg zu positionieren. "Das muss auch einen Ausschluss russischer Mannschaften von den internationalen Topevents des Sports bedeuten", sagte Faeser.

Mehreren Berichten zufolge will die Fifa Russland nun doch von der Fußball-WM ausschließen

In den Fokus gerieten am Montag diesbezüglich vor allem der Fußballweltverband (Fifa) und dessen Präsident Gianni Infantino, der sich zuletzt als besonders großer Bremsklotz profiliert hatte. Am Montag galt zumindest als sicher, dass die Europäische Fußballunion (Uefa) den russischen Verband und seine Profimannschaften aus den kontinentalen Wettbewerben ausschließen würde. Schon vor Beginn einer Dringlichkeitssitzung am Montag zeichnete sich eine deutliche Mehrheit des 20-köpfigen Exekutivkomitees für einen Ausschluss ab.

Bis zum Montag waren nicht nur Schweden und die Tschechische Republik, sondern auch England, die Schweiz, Albanien, Schottland, Wales und Norwegen dem Beispiel der vorpreschenden Polen gefolgt: Sie kündigten an, mit ihren Männer-, Frauen- und Jugendteams vorerst nicht mehr gegen Russland anzutreten. Frankreichs Verbandschef Noël Le Graët erklärte der Zeitung Le Parisien, man stehe einem Ausschluss Russlands von allen Wettbewerben nicht entgegen. Der Sportinformationsdienst meldete, auch der Deutschen Fußball-Bund (DFB) würde einen Ausschluss mittragen. Ein offizielles Statement gab es dazu zunächst nicht.

Detailansicht öffnen Das polnische Nationalteam mit Bayerns Robert Lewandowski wird in der WM-Qualifikation nicht gegen Russland antreten. Man werde an keiner Veranstaltung teilnehmen, die dem Zweck diene, "den Schein zu wahren", teilte Polens Fußballverband mit. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Und die Fifa? Der Weltverband hatte am Sonntagabend noch verkündet, die Ende März anstehenden WM-Qualifikationsspiele Russlands jenseits der Grenzen Russlands stattfinden zu lassen. Die Fußballer sollten bloß nicht unter ihrer Nationalflagge antreten, sondern als Vertreter der "Russischen Fußball-Union", unter dem Wappen des Verbandes. Polen, das am 24. März zu einem Playoff-Spiel gegen Russland antreten soll, hatte dies postwendend abgelehnt: Man werde an keiner Veranstaltung teilnehmen, die dem Zweck diene, "den Schein zu wahren", hieß es in einem Brief, der an alle europäischen Verbände ging - mit Ausnahme Russlands. Am Montag vermeldeten mehrere Medien dann, dass die Fifa Russlands Auswahlteams nun doch von allen internationalen Wettbewerben suspendieren könnte. Eine offizielle Bestätigung gab es auch dafür zunächst nicht.

Wie weit manche Entscheidungen für einen Ausschluss gediehen waren, konnte man allerdings schon daran ablesen, dass Oliver Mintzlaff, der Boss des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, der Bild am Montag erklärte, sein Klub gehe von einer Absage der Partien gegen Spartak Moskau aus - dem Gegner von RB in der Europa League und letzten russischen Vertreter in einem europäischen Pokalwettbewerb der Uefa. Zuvor war die öffentliche Kommunikation weitgehend den Sportlern überlassen geblieben. Stürmer Yussuf Poulsen und Trainer Domenico Tedesco sahen sich zuletzt Fragen nach einem etwaigen Boykott gegenüber. Tedesco, der vor seinem Engagement in Leipzig bei Spartak beschäftigt war, sprach sich nach dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum gegen einen Verzicht auf das Duell aus. Unter einer solchen Maßnahme würden nur die Sportler leiden.

Ähnlich klang das erste - im Lichte einer bewaffneten Aggression besonders zynische - Lamento aus Russlands Sport: Der Ausschluss russischer Olympia-Athleten verstoße gegen den Geist der olympischen Bewegung, die vereinen und nicht spalten solle, wurde Stanislaw Posdnjakow, der Vorstand des russischen Olympia-Komitees, in einer Mitteilung zitiert.

Russische Sponsoren geraten ebenfalls unter Druck - und mit ihnen auch ihre einstigen Profiteure

Weiter unter Druck geriet auch einer wichtiger russischer Geldgeber des internationalen Fußballs: der Energiekonzern Gazprom. Dem Vernehmen nach ist schon jetzt gewiss, dass in der kommenden Woche bei den Champions-League-Spielen das Logo des Unternehmens nicht zu sehen sein wird. Die logische Folge wäre eine Auflösung des Sponsoring-Vertrages der Uefa mit Gazprom. Diesen Schritt vollzog am Montag der FC Schalke 04. Der Zweitligist ließ wissen, dass die vor 15 Jahren begonnene Partnerschaft mit dem Energiekonzern beendet worden sei.

Damit war spätestens zu rechnen gewesen, als der Traditionsverein zuletzt das Werbelogo des Unternehmens vom Trikot entfernt hatte. Die Entscheidung ist mit massiven finanziellen Einbußen für den hochverschuldeten Klub verbunden. Gazprom steuerte als Hauptsponsor etwa neun Millionen Euro zum aktuellen Jahresetat bei; der Vertrag lief ursprünglich bis 2025. "Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt", teilte der Verein nun mit - und verband das mit der Hoffnung, "zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können".