Der deutsche Fußball zeigt Solidarität: Robert Lewandowski trägt in Frankfurt eine Binde in den ukrainischen Farben, der Videowürfel im Frankfurter Stadion sendet eine eindeutige Botschaft, ein Fan von Hansa Rostock hat ein Plakat gebastelt - und die Spieler von Schalke 04 treten ohne Gazprom-Logo in Karlsruhe an.

(Foto: Alex Grimm/Getty, Revierfoto/imago, Franklin/Getty, Niedermüller/Getty)