Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren, im Juni 2022, als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in seinen vierten Monat ging, sprach die Süddeutsche Zeitung das erste Mal mit Sergej Stachowski . Der gebürtige Kiewer hatte erst im Januar davor, nach 19 Jahren, seine erfolgreiche Karriere als Tennisprofi beendet und sich umgehend der territorialen Verteidigung seines Heimatlandes angeschlossen. Diese von Präsident Wolodimir Selenskij aufgestellte Legion besteht aus Reservisten sowie ukrainischen und internationalen Freiwilligen. Stachowski entschloss sich sofort aus Pflichtgefühl zu diesem Einsatz, da er als Vater dreier Kinder laut ukrainischem Gesetz nicht vom Militär eingezogen wird. Seitdem engagiert sich der 38-Jährige an ständig wechselnden Orten in der Ukraine, organisiert Hilfsgüter, versucht Geld zu sammeln - und liegt in Schützengräben.

Klang Stachowski noch vor rund 18 Monaten kräftig und wach in der Stimme, wirkt er jetzt schon bei der Begrüßung mitgenommen. Dass er mal auf der strahlenden Tennisbühne agierte und 2013 in Wimbledon die Schweizer Ikone Roger Federer besiegt hatte, erscheint ihm heute so, "als wäre es nie passiert", wird er im Verlauf des Telefonats sagen. Die Videokamera ist diesmal aus.

SZ: Herr Stachowski, der Angriffskrieg Russlands gegen Ihr Heimatland Ukraine geht am 24. Februar ins dritte Jahr. Wie geht es Ihnen heute?

Sergej Stachowski: Gerade bin ich nicht weit von der Frontlinie entfernt, in der Donbass-Region. Wir planen, dass wir morgen nach Kiew zurückfahren ... (lange Pause)

Hallo?

Ja. Ich bin noch da. Ich bin gerade ... unfassbar müde. Ich war hier jetzt einen Monat lang, das war sehr intensiv alles.

Können Sie beschreiben, wie Ihre Tage aussehen?

Jeder Tag, jede Nacht sieht anders aus. Aber was sie alle gleich haben: Es ist kalt. Ich unterstütze zurzeit eine Einheit, die etwa mit Kameradrohnen operiert. Wir bestücken auch Drohnen mit explosiven Waffen und schicken sie hoch. Ich habe als Co-Pilot mitgeholfen, damit der Pilot immer weiß, wo die Drohne gerade ist. Vor allem in der Nacht. Sie werden dann auf Ziele gelenkt.

Wie beurteilen Sie die Lage für die Ukraine?

Die Situation ist sehr kritisch, was unsere Fähigkeiten betrifft, Widerstand zu leisten. Ich denke, die nächsten paar Monate werden sehr kritisch und entscheidend sein. Wir werden dann sehen, in welche Richtung sich dieser Krieg entwickelt. Sie (die Russen, Anm. d.Red.) haben leider eine Übermacht in der Luft. Glauben Sie mir: Wenn eine Bombe in deiner Nähe explodiert, ist das nicht das netteste Gefühl. Überhaupt nicht. Wir sind diesen Gefahren in hohem Maße ausgesetzt. Und die Russen nicht, weil unsere Luftwaffe leider nicht die notwendigen Mittel hat. Wir warten weiter auf F16-Kampfjets, wir benötigen sie dringend. Wir hoffen, dass sie eines Tages hier sind. Und ich hoffe, es wird nicht zu spät sein. Uns fehlen auch Männer.

Wie geht es Ihnen emotional?

Wir sind ziemlich erschöpft, was unsere Moral betrifft. Ich darf mich noch glücklich schätzen, dass ich mal einen Monat reinkomme und dann wieder einen Monat draußen bin. Als Vater von drei Kindern darf ich jederzeit das Land verlassen. Aber 99 Prozent der Männer sind nun das zweite Jahr im Einsatz. Nonstop! Mit höchstens sehr kurzen Unterbrechungen, um kurz nach Hause zu fahren. Der einfachste Weg, um nach Hause zu kommen, ist: Entweder wirst du getötet. Oder du wirst verletzt. Es ist hart ... es ist hart.

Was fehlt am meisten an Hilfe?

Panzer. Flugzeuge. Maschinen, die schießen und zerstören können. Wir haben viel Unterstützung bekommen, was militärische Gerätschaften betrifft. Aber wir sind permanent unter größtem Druck, dem wir standhalten müssen, es gibt einfach keine Pause. Und wir sind klar in der Unterzahl, was bedeutet, dass wir viel Material verlieren. Eigentlich alles.

Aber die Ukraine erhält auch Nachschub?

Ja, aber das Problem ist: Wir setzen ja alles ein und verlieren es wieder. Genauso, wie wir unsere Leute verlieren. Dieser Krieg fordert Opfer, Tag für Tag - Maschinen, Menschen, alles.

Glauben Sie, dass die führenden westlichen Länder begreifen, an welchem kritischen Punkt der Krieg angelangt ist?

Leider würde ich dazu sagen: nein. Ich würde sagen, dass viele westliche Länder angefangen haben, politische Spiele mit der Ukraine zu betreiben. Und zwar hinsichtlich unserer inneren politischen Situation. Ich verstehe, dass wir da Probleme haben. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass westliche Länder begreifen: Wenn Russland über die Ukraine hinwegrollt, werden andere Länder die nächsten sein. Keiner glaubt es - aber es hatte auch keiner geglaubt, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Ich wünschte, sie verstünden: An dem Tag, an dem die Ukraine fällt, werden die baltischen Staaten die nächsten sein. Die Slowakei kommt als Nächstes. Und letztlich Ungarn und Polen. Russland ist ohnehin erpicht darauf, Polen zu bestrafen, weil es die Ukraine unterstützt. Einer nach dem anderen werden sie Europa auseinandernehmen.

Wie denken Sie über das Nato-Bündnis?

Sie werden nicht einen Finger für die baltischen Länder bewegen. Leider. Wenn wir wollen, dass unsere europäische Welt in dieser Größe erhalten bleibt, ist es viel einfacher für Europa - das mag, ich weiß nicht, egoistisch oder kalt klingen -, mit Geld und Mitteln für das ukrainische Überleben zu bezahlen. Wir kämpfen für das Land, in dem wir geboren wurden. Und wir kämpfen für das, was richtig und was falsch ist.

Fühlen Sie sich allein? Oder alleingelassen?

Ich habe Leute um mich herum, ich fühle mich sicher nicht allein. Aber nach zwei Jahren ist klar zu spüren: Die Welt hat sich an den Krieg gewöhnt. Sie ist gelangweilt davon, was hier passiert. Für viele ist alles weit weg. Selbst wenn wir eigentlich nah sind für viele Länder. Selbst in Kiew fühlt es sich nicht immer nach Krieg an. Daher kann ich nachvollziehen, wie sich Menschen in anderen europäischen Ländern fühlen. Wir haben zum Glück viele Freiwillige, internationale Gruppen und ukrainische Gemeinschaften weltweit, die helfen und spenden. Glauben Sie mir: Das alles ist lebenswichtig. Weil die Hilfe, die von den Freiwilligen kommt, auch wirklich ankommt. Nicht jede Hilfe kommt leider dort an, wo sie hinsollte.

Gibt es etwas, das Ihnen Hoffnung macht?

Vor einem Jahr war ich optimistischer, muss ich sagen. Wenn wir nicht da wären, wo wir hier gerade sind, und nicht versuchen würden, die Stellung zu halten, würden wir längst in Kiew kämpfen. (längere Pause) Wir haben eine unglaubliche Motivation in uns, die Russen dafür zu bestrafen, was sie uns angetan haben. Aber bis jetzt fehlen uns die Mittel dafür.

Als wir im Juni 2022 bereits einmal miteinander sprachen, war das kurz vor Wimbledon. Dort hatten Sie einmal Roger Federer besiegt. Können Sie sich noch an Ihr altes Leben als Tennisprofi erinnern?

Es fühlt sich an, als läge es weit zurück in der Vergangenheit. Es fühlt sich an, als wäre es nie passiert ... leider.

Detailansicht öffnen Sein größter Erfolg als Tennisspieler: 2013 besiegt Sergej Stachowski (vorne) völlig überraschend in Wimbledon den Titelverteidiger Roger Federer in der zweiten Runde 6:7, 7:6, 7:5, 7:6. (Foto: Imago)

Erhalten Sie aus dem Tennissport noch Unterstützung?

Oh, unsere Tennisfrauen sind großartig, sie unterstützen uns gewaltig. Wenn man ihnen sagt, dass man etwas braucht, versuchen sie alles Mögliche, um zu helfen. Der Zusammenhalt in der ukrainischen Gemeinschaft ist wirklich groß.

Bemerkenswert auch: Sie spielen trotz all der Sorgen erfolgreich wie selten Tennis. Bei den Australian Open standen in Dajana Jastremska, Elina Switolina und Marta Kostjuk drei Ukrainerinnen im Achtelfinale, Kostjuk erreichte das Viertelfinale, Jastremska das Halbfinale. Auch in Melbourne thematisierten sie den Krieg.

Ja, sie leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie der Welt immer sagen, dass der Krieg läuft. Dass Raketen auf Städte abgefeuert werden und unschuldige Menschen töten. Sie sind gute Botschafterinnen der Ukraine. Und es freut mich sehr für sie, dass sie auch auf dem Tennisplatz gute Ergebnisse erzielen. Sie demonstrieren, welch tolle Einstellung sie haben, sie senden die richtigen Botschaften.

Nun steht fest, dass bei den Olympischen Sommerspielen in Paris auch russische und belarussische Sportler teilnehmen, unter dem Deckmantel, dass sie als sogenannte neutrale Athleten starten. Schmerzt das?

Natürlich tut es das. Jeder, der in die Ukraine kommen und sehen würde, was die Russen den Ukrainern angetan haben, würde sofort verstehen, wie wir uns fühlen. So kann man doch nicht von Fairness in der Weltgemeinschaft sprechen, für die die Olympischen Spiele stehen wollen. Ich weiß aus eigener Erfahrung von früher, was es ausmacht, wenn du aus deinem Sport für ein Jahr rausfällst. Im vergangenen Jahr war es unglaublich kalt, dazu kein Licht, keine Elektrizität, keine Reisemöglichkeiten. Unter diesen Bedingungen müssen unsere Athleten ihre professionellen Karrieren vorantreiben, was eigentlich unmöglich ist. Auch seitens der Regierung nahm die finanzielle Unterstützung komplett ab. Alle Ressourcen fließen zwangsläufig in den Krieg. Und dann hast du auf der anderen Seite russische Athleten, die den Krieg unterstützen. Sie haben volle finanzielle Möglichkeiten, um sich in Russland und Belarus vorzubereiten. Und das Geld kommt ja von deren Regierungen. Sie fahren also zu den Olympischen Spielen, gewinnen Medaillen - und auch wenn sie unter neutralem Status antreten, werden sie zu Hause in Russland so promotet, dass die Russen alles richtig machen. Sie töten die Ukrainer - und sind doch die Besten in der Welt. Das alles ist, entschuldigen Sie meinen Ausdruck, fucked up - in meiner Welt.

Wie sehr können Sie überhaupt für die Zukunft planen?

Ich habe das Glück, dass ich die nächsten zwei Monate in Kiew sein werde. Ich werde auch mal ein paar Tage freihaben. Danach werde ich wieder Richtung Frontlinie fahren, die sehr lang ist. Ich habe aufgehört, weit in die Zukunft zu schauen.