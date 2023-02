Von Ewald Walker, Cottbus

Es waren dramatische Tage, die die Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich zu Beginn des vergangenen Jahres erlebte. In den Morgenstunden des 24. Februar wachte sie in Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine, rund 400 Kilometer südöstlich von Kiew, durch zwei heftige Detonationen auf. "Was ist das?", fragte sie ihren Vater. "Es ist Krieg", sagte er.

Es waren die ersten Bomben, mit denen Russland in dieser Nacht den bis heute andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte. Mahutschich verbrachte eine Woche in einem Keller. "Es war schrecklich, über Wettkämpfe in Kriegszeiten nachzudenken", sagt sie heute. Die damals 20-Jährige machte sich dennoch mit ihrer Trainerin Tatjana Stepanowa auf einen abenteuerlichen Weg zur Hallen-WM nach Belgrad. Über 60 Stunden und rund 2000 Kilometer im Auto erstreckte sich ihr Anlauf auf eine Hochsprungmatte. Zurück ließ Mahutschich ihren Vater und ihre Großmutter, Mutter und Schwester flüchteten nach Polen.

Die Leichtathleten tauchen gerade schon wieder in die neue Saison ein, es ist ein erstes Anschwitzen in den Hallen, ehe es im Frühsommer richtig losgeht. Auch Mahutschich bringt sich in diesen Tagen wieder in Schwung. Vor Kurzem sprang sie in Cottbus vor 2500 Zuschauern, sie gewann souverän mit 1,98 Metern. Anfang März will sie bei der Hallen-EM in Istanbul wieder Gold gewinnen - ein Jahr nachdem sie in Belgrad Weltmeisterin geworden ist, trotz aller Belastungen. Aber bei Mahutschich geht es längst nicht mehr um Zentimeter und Medaillen, jeden Sprung, fast jeden Gedanken deutet sie im Zeichen des Krieges. Es zeigt auch, wie opportunistisch die aktuellen Pläne des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wirken: Solidarität mit der Ukraine betonen, zugleich Athleten des Kriegstreibers Russland einen Weg zurück in den Weltsport ebnen.

Mahutschich hat einen steilen Aufstieg hinter sich, als Juniorin war sie Welt- und Europameisterin und Weltrekordlerin. Schon als 15-Jährige sprang sie 1,92 Meter - Olympiasiegerin Ulrike Meyfarth hatte diese Flughöhe mit 16 Jahren erreicht. Sie glitt nahtlos in die Erwachsenenklasse, gewann WM-Silber 2019 und Olympiabronze 2020, in Belgrad sprang sie fast ohne Training 2,02 Meter. Sie habe, sagte sie damals, für ihr Land, für die Soldaten gewonnen.

"Ich habe der Welt gezeigt, dass die Ukrainer stark sind, nicht aufgeben, aber ich hätte bei der Siegerehrung schreien können", erinnert sie sich heute, wenn man mit ihr am Rande des Meetings in Cottbus spricht. Die Nachrichten vom Krieg aus der Ukraine verhinderten, dass Mahutschich damals von Belgrad nach Dnipro zurückkehrte. Es klingt lapidar, wenn die 21-Jährige beschreibt, wie sie ihr Leben seitdem begreift: "Die Soldaten haben ihr Feld, wir Athleten die Kunststoffbahn."

Ihr größter Traum wird fürs Erste wohl unerfüllt bleiben

Ihr Sportartikel-Sponsor holte sie kurz nach Kriegsbeginn nach Herzogenaurach, wo sie wieder trainieren konnte. Mahutschich landete zudem in Eberstadt, 40 Jahre lang Schauplatz diverser Weltklasse-Meetings für Hochspringer, wo sie schon als 16-Jährige gesprungen war. Zu Nadia Kästle, die dort jahrelang Dolmetscherin war für die Athleten aus Russland und der Ukraine, entwickelte sich eine Freundschaft. Die Frau aus Belarus ebnete Mahutschich den Weg zu den Ämtern in Heilbronn und Eberstadt. Seitdem hat Mahutschich ihren zweiten Wohnsitz im einstigen Hochsprung-Dorf inmitten der Weinberge. "Eberstadt ist sehr schön", sagt sie - sie hat sich trotz des Krieges einen Blick für Angenehmes bewahrt. "Hier findet sie zwischendurch ihre Ruhe zu den schlimmen Nachrichten aus der Heimat", sagt Nadia Kästle, die Mahutschich als "sehr weltoffen" beschreibt. Sie posierte zuvor schon mal als Model im Modemagazin Vogue, besuchte die Fashion Week in New York.

Der Krieg wirft seine Schatten längst auch in den Wettkampf. Marija Lassizkene, die Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin aus Moskau, war lange Zeit die Überfliegerin der Szene, bis vor drei Jahren auch Mahutschichs Vorbild, wie diese beteuert. Heute, sagt sie, habe sie kein Vorbild mehr. Sie stemmt sich massiv gegen die Teilnahme russischer Sportler an internationalen Wettkämpfen. "Russland begeht unmenschliche Taten, auch viele ukrainische Sportler sind im Krieg getötet worden", sagt Mahutschich, "gleichzeitig unterstützen russische Athleten diesen Krieg."

Das Kriegsjahr hat die Hochspringerin verändert, mit gerade 21 Jahren. Ihre blau-gelben Fingernägel und ihre blau-gelben Augenlider sind ein dezentes Zeichen ihres Patriotismus. Ihre Sätze dagegen sind oft kräftig und emotional. "Ich bewundere die Ukrainerinnen und Ukrainer", sagt sie, "die Erfolge unserer Soldaten inspirieren mich." Ihre sportlichen Erfolge sind auch politische Stellungnahmen geworden: WM-Silber zuletzt in Eugene, EM-Gold in München, ihre Jahresweltbestleistungen in der Halle (2,06 Meter) und im Freien (2,05). In der Ukraine wurde sie zuletzt zur Sportlerin des Jahres gewählt.

Nach Weihnachten war sie für zwei Wochen in Dnipro. Es habe viele Tränen der Freude und Erleichterung gegeben, sagt sie, als sie ihren Vater in die Arme schloss. Wenige Tage nach ihrer Abreise wurde Dnipro von den Russen heftig beschossen. Inzwischen sind Mahutschich und ihre Trainerin Stepanowa in Belgien untergekommen. Belgien und Deutschland als Orte der Freiheit? "Freiheit verspüre ich, wenn ich auf der Anlaufbahn zur Hochsprungmatte stehe", sagt Mahutschich.

Die nächsten sportlichen Ziele sind klar umrissen: die Hallen-EM Anfang März, die WM in Budapest im kommenden August, spätestens 2024, bei den Sommerspielen in Paris, der 35 Jahre alte Weltrekord der Bulgarin Stefka Kostadinowa (2,09 Meter). Der wichtigste Sieg aber bleibt Jaroslawa Mahutschich vorerst wohl verwehrt. Der Besuch in Dnipro stillte zwar eine tiefe Sehnsucht. Aber: "Ich träume vom Ende des Krieges", sagt sie, "und von unserem Sieg."