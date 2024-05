Der zweimalige Europameister im Gewichtheben, Oleksandr Pjeljeschenko, aus der Ukraine ist im Krieg gegen Russland getötet worden. "Mit großer Traurigkeit" teilte der ukrainische Gewichtheberverband mit, dass "das Herz des großen ukrainischen Sportlers" aufgehört habe zu schlagen. Pjeljeschenko wurde 30 Jahre alt. Pjeljeschenko gewann 2016 und 2017 EM-Gold und verpasste bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro eine Medaille in der Klasse bis 85kg als Vierter nur knapp. Der Nationaltrainer der ukrainischen Gewichtheber, Victor Slobodianiuk, erklärte in einem Facebook-Beitrag, Pjeljeschenko sei "als Held bei der Verteidigung der Ukraine gestorben". Wie das Ukrainische Olympische Komitee mitteilte, war Pjeljeschenko im Februar 2022, zu Beginn der russischen Invasion, in die ukrainische Armee eingetreten.