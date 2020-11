Von Javier Cáceres, Leipzig

Trotz fünf positiver Corona-Fälle im Kreis der ukrainischen Fußballnationalmannschaft sah die Stadt Leipzig am Samstagvormittag vorerst keinen Anlass, für den Gegner des DFB- Team eine Gruppenquarantäne anzuordnen. Dies erklärte der Sprecher der Stadt Leipzig Matthias Hasberg der SZ. Das örtliche Gesundheitsamt habe nach der Meldung der Positivfälle der Ukrainer eine "Kontaktnachverfolgung" durchgeführt. Auf Grundlage der Informationen der Betroffenen sowie des ukrainischen Verbandes seien keine so genannten "K1-Personen" festgestellt worden.

Die positiv getesteten Personen hätten demnach keinen unmittelbaren Kontakt zu anderen Delegationsmitgliedern gehabt. Daher müsse die ukrainische Expedition zunächst nicht isoliert werden. Die Austragung des Spiels war am Samstagmittag gleichwohl nicht gesichert.

Hasberg erklärte, dass dem Veranstalter der Partie, dem deutschen Fußballbund DFB "empfohlen" wurde, weitere Coronatests durchführen zu lassen. Diese Tests fanden am Samstagvormittag statt. Im Lichte der Ergebnisse müsse neu entschieden werden, erklärte Hasberg. Seitens des DFB gab es vorerst keine Reaktion. Die Mannschaft bereitete sich gemäß den vorab festgelegten Ablaufplänen auf die Partie vor. Der Anpfiff in Leipzig ist für 20.45 Uhr vorgesehen.

Unter den positiv getesteten Ukrainern befanden sich vier Spieler, die nach Angaben des ukrainischen Verbandes im Mannschaftshotel im Zentrum Leipzigs umgehend "isoliert" wurden. Zu den Betroffenen zählte auch der frühere Dortmunder Profi Andrij Jarmolenko, der mittlerweile bei West Ham United in der englischen Premier League spielt. Viktor Tsigunow, Viktor Kowalenko und Sergeij Sidortschuk wurden ebenfalls positiv getestet.

Nationaltrainer Andrij Schewtschenko standen damit am Freitagabend nur noch 17 Feldspieler und vier Torhüter zur Verfügung. Laut Regeln des europäischen Fußballverbandes Uefa, der die Nations League organisiert, müssen Mannschaften antreten, wenn sie inklusive Torwart dreizehn Spieler zusammenbekommen.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw, das mit nahezu allen Stammkräften antreten kann, steht derzeit mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz der Nations-League-Gruppe A4; die punktgleichen Ukrainer sind derzeit Dritter. Das abschließende Länderspiel des Jahres ist für das Team von Joachim Löw am Dienstag in Sevilla beim aktuellen Tabellenführer Spanien vorgesehen. Die Mannschaft von Luis Enrique trifft am Samstagabend in Basel auf den Tabellenletzten Schweiz.