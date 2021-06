Von Felix Haselsteiner

Es war natürlich auch in der ersten Minute der Nachspielzeit Alexander Sintschenko, dem die wichtigste Aktion gelang. Seine Flanke von links, so herausragend reingezirkelt, dass selbst Sintschenkos Vereinstrainer Pep Guardiola - normalerweise nicht gerade ein Freund der Halbfeldflanke - begeistert gewesen sein dürfte. Die Hereingabe fand Artjom Dowbik in der Mitte, der das 2:1 für die Ukraine erzielte, das die Mannschaft zum ersten Mal in der Geschichte in ein EM-Viertelfinale brachte. Sintschenkos Anteil an diesem Erfolg war enorm, auch das frühe 1:0 gegen Schweden hatte der 24-Jährige von Manchester City erzielt. "Mein Rat an alle - lasst uns feiern, wir leben nur einmal und wir werden diese Momente vielleicht nie wiederholen", sagte Sintschenko nach dem Spiel - es waren versöhnliche Worte nach Wochen, in denen die Beziehung zwischen dem Land und seinem besten Spieler nicht immer gut war.

Es war vor allem Sintschenkos Positionierung auf dem Feld, die vielen missfiel. Statt in der Rolle aufzulaufen, die er in einer normalen Saison auch bei Manchester City übernimmt - linker Außenverteidiger mit viel Offensivdrang - spielte er in der Gruppenphase im zentralen Mittelfeld. Der Einfluss des technisch besten Spielers war so zwar statistisch gesehen höher, aber im Spielaufbau konnte er nicht überzeugen. Seine Kerndisziplin auf der linken Seite stand ihm besser, es ist jene Rolle, in der er in England zu einem von Guardiolas Lieblingsschülern wurde und im Champions-League-Finale auflief.

Sintschenko musste dazu auch jene Kritik einstecken, die die Ukrainer nicht am Trainer äußerten: Andrej Schewtschenko ist als Legende unantastbar, es war immerhin er, der den Ukrainern einst ihren größten Erfolg einbrachte: Bei der Weltmeisterschaft 2006 erreichte die Mannschaft, damals um den Stürmer vom AC Mailand herum gebaut, das Viertelfinale. Doch auch der einstige Stürmer und daher stets offensiv orientierte Trainer erkannte offenbar vor dem Achtelfinale gegen Schweden, dass er seine Elf umbauen musste. Die Fünferkette brachte mehr Stabilität - und dass Sintschenko später an beiden Toren beteiligt war, noch dazu beide Mal auf eine Art und Weise, wie es für einen Außenverteidiger in einer solchen Fünferkette typisch ist, wird am Ende auch als Schewtschenkos größter Glücksgriff dastehen.

Die rote Karte gegen Schweden in der Verlängerung verhilft der sichtlich erschöpften Ukraine zu mehr Luft

Das Glück scheint den Ukrainern bei dieser Europameisterschaft überhaupt nur so zuzufliegen. Denkbar schlecht waren die Umstände gewesen vor dem ersten Spiel gegen die Niederlande, als ein Skandal um die Darstellung der Halbinsel Krim auf dem ukrainischen Trikot Unruhe gebracht hatte. Es folgte: Ein gutes Spiel gegen die Niederlande, das allerdings 2:3 verloren ging; ein schlechtes Spiel gegen Nordmazedonien, das die Ukraine 2:1 gewann. Und schließlich ein enttäuschender Auftritt gegen Österreich, bei dem das Ergebnis von 0:1 noch das beste am Spiel war: Aufgrund des leicht besseren Torverhältnisses hatte es die Ukraine überhaupt erst ins Achtelfinale geschafft, in dem sie nun wieder beweisen konnte, dass in dieser Mannschaft Potenzial steckt, vor allem in der Offensive.

Roman Jaremchuk und Andrej Jarmolenko ragten erneut heraus in einem gut funktionierenden System, sogar Schwetschenkos mutiger Schachzug, Ruslan Malinowskij von Atalanta Bergamo erst nach 60 Minuten einzuwechseln, ging auf, erneut geprägt von Spielglück: Schwedens rote Karte in der Verlängerung, die erst nach einer Betrachtung des VAR feststand, tat ihr übriges, bremste die Schweden und verhalf der sichtlich erschöpften Mannschaft aus der Ukraine zu mehr Luft.

Das Spielglück wird nun auch gegen England von Nöten sein, die Ukraine tritt als größter Außenseiter unter den verbliebenen Mannschaften im Viertelfinale in Rom gegen die Deutschland-Bezwinger an. "Arbeitsfrei für das ganze Land" forderte die heimische Boulevardzeitung KP, die Ukraine hat sich mit ihrem Erfolg fast ein wenig selbst überrascht. Ihrem besten Spieler Alexander Sintschenko wird gegen England eine besondere Rolle zustehen: Kyle Walker, John Stones und vor allem den dreimaligen Turniertorschützen Raheem Sterling kennt schließlich kaum einer so gut wie Sintschenko, der diesmal allerdings nicht mit der Kritik, sondern mit der Euphorie eines ganzen Landes im Rücken antreten wird.