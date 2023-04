Überraschung in der Uefa Youth League: Die U19 des AZ Alkmaar hat erstmals den wichtigsten europäischen Juniorenfußball-Wettbewerb gewonnen: Die Niederländer entschieden das Finale gegen Hajduk Split mit 5:0 (1:0) für sich. Erst in der Vorwoche hatten Alkmaars Profis mit dem Einzug ins Halbfinale der Conference League für Aufsehen gesorgt.

Vor fast 10 000 Zuschauern in Genf, darunter DFB-Direktor Rudi Völler, traf Jayden Addai per Foulelfmeter (45.) zur AZ-Führung. Split-Verteidiger Luka Vuskovic, jüngerer Bruder des aktuell mit einer Dopingsperre belegten HSV-Profis Mario Vuskovic, hatte zuvor im Strafraum gefoult. In der Schlussphase machten Poku (70./76.) und Mexx Meerdink (79./87.) den unerwartet deutlichen Final-Ausgang klar.

Alkmaar hatte in den Playoffs zur K.o.- Runde Eintracht Frankfurt (5:0) und später den FC Barcelona (3:0) und Real Madrid (4:0) ausgeschaltet. Die U19 von Borussia Dortmund war als beste deutsche Mannschaft bis ins Viertelfinale vorgedrungen, dort war im Elfmeterschießen gegen Split Endstation. Für Bayern München, RB Leipzig und Bayer Leverkusen kam das Aus bereits nach der Gruppenphase.