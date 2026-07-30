ENGLAND

The Sun: „Das Ende der Welt. England will die Weltmeisterschaft boykottieren, nachdem die Uefa-Mitgliedsländer einstimmig beschlossen haben, den Protest gegen den geldgierigen Ausverkauf der Fifa zu unterstützen.“

Daily Star: „Giannis Geldmacherei abgelehnt.“

The Guardian: „Eine knapp zweistündige Krisensitzung endete mit einer einheitlichen Haltung, obwohl zuvor befürchtet worden war, dass kleinere Länder, angelockt durch die im Rahmen von Infantinos Plan angebotenen Gelder, sich dafür aussprechen würden. Das bedeutet, dass Infantino vor einer schwierigen Aufgabe steht, um seinen Plan voranzubringen.“

Mirror: „Gianni Infantino muss gehen. Für den Fifa-Chef gibt es nach seiner brutalen Reaktion auf die WM-Pläne kein Zurück mehr.“

FRANKREICH

RMC SPORT: „Offener Krieg: Die Uefa wird die Weltmeisterschaft boykottieren, falls das umstrittene Fifa- und Infantino-Projekt realisiert wird.“

L'Équipe: „Die Drohung mit einem Boykott. Das von Fifa-Präsident Gianni Infantino zur Steigerung der Einnahmen befürwortete Projekt hat in Europa heftige Kritik hervorgerufen. Die europäischen Verbände haben nun beschlossen, ihren Worten Taten folgen zu lassen.“

Le Parisien: „Eine Bombe! Während Gianni Infantinos Projekt, die Fifa über ein kommerzielles Unternehmen für private Investoren zu öffnen, einen regelrechten Tsunami in der Fußballwelt ausgelöst hat, gab die Uefa bekannt, dass ihre 55 Mitgliedsverbände einstimmig beschlossen haben, den Boykott der Weltmeisterschaft zu unterstützen.“

ITALIEN

Gazetta dello Sport: „Die Uefa führt einen totalen Krieg gegen Infantino. Die europäischen Verbände haben eine schockierende Entscheidung getroffen.“

Corriere dello Sport: „Uefa fordert Fifa heraus: Der Konflikt hat eine beispiellose Eskalation erreicht.“

ÖSTERREICH

Krone: „Paukenschlag!“

oe24: „Jetzt eskaliert der Fußball-Krach endgültig.“

Der Standard: „Gianni Infantino ist ‚all in‘ gegangen. Sein Plan, die kommerzielle Seite der Fifa – und damit auch die Einnahmen aus den Weltmeisterschaften – an ein neues Unternehmen auszulagern und 20 Prozent davon an Investoren zu verkaufen, war das dreisteste Manöver des Schweizers, der dem Weltfußball schon so viele Kontroversen eingebracht hat.“

SCHWEIZ

Blick: „Machtkampf im Fußball. (...) Die Uefa legt sich mit dem von Gianni Infantino geführten Weltfußballverband, der Fifa, an. Es herrscht maximale Eskalationsstufe.“

SPANIEN

AS: „Uefa-Boykott der Fifa: Die von Aleksander Čeferin geführte Organisation hat Infantino eine deutliche Warnung ausgesprochen. (…) Diese harte Ankündigung verschärft den Konflikt in der Fußballwelt, nachdem die Fifa ihre Absicht geäußert hatte, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen.“

Mundo Deportivo: „Im Fußball ist eine totale Krise ausgebrochen.“