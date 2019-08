Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist erstmals Europas Fußballer des Jahres. Der niederländische Verteidiger setzte sich bei der Wahl des europäischen Verbandes Uefa gegen Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) durch und wurde am Donnerstag in Monaco ausgezeichnet. Van Dijk hatte unter seinem deutschen Teammanager Jürgen Klopp in der abgelaufenen Saison die Champions League gewonnen. Zudem ist van Dijk (im Bild mit der Trophäe für den besten Verteidiger) der erste Abwehrspieler seit dem italienischen Weltmeister Fabio Cannavaro 2006, der die prestigeträchtige Auszeichnung erhält. Ein deutscher Spieler befand sich nicht unter den ersten Zehn. Die 80 Trainer der Teilnehmer an den vergangenen Spielzeiten in Champions- und Europa League sowie 55 ausgewählte Journalisten waren stimmberechtigt. Über van Dijks Triumph dürfte sich vor allem Klopp freuen, der einmal über ihn sagte: "Ich könnte ein Buch schreiben über seine Fähigkeiten, seine Stärke, wie sehr ich ihn mag und was für eine fantastische Person er ist."

Europas Fußballerin des Jahres ist die englische Nationalspielerin Lucy Bronze vom französischen Meister und Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Die Abwehrspielerin setzte sich gegen ihre Teamkolleginnen Ada Hegerberg (Norwegen) und Amandine Henry (Frankreich) durch. "Wir hatten eine fantastische Saison mit dem Gewinn des Triples", sagte Bronze: "Jede meiner Mitspielerinnen hätte heute hier diese Auszeichnung bekommen können."