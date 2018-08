15. August 2018, 23:58 Uhr Uefa-Supercup Titel für Atletico

Atletico Madrid hat zum dritten Mal den europäischen Supercup gewonnen. Das Team entschied das Stadtduell gegen Real Madrid mit 4:2 für sich.

Es geht noch nicht ohne Cristiano Ronaldo und Zinédine Zidane bei Real Madrid. Im ersten Pflichtspiel nach dem Abschied des Weltfußballers und des Trainers verlor Real Madrid am Mittwochabend im estnischen Tallinn das Spiel um den Uefa-Supercup 2:4 (2:2, 1:1) n.V. gegen den Stadtrivalen Atlético. Saúl Niguez (98.) und Koke (104.) erzielten die Treffer in der Verlängerung. Nach drei Triumphen in Serie in der Champions League verpasste Real den dritten Erfolg hintereinander im Supercup. Für Atlético war es nach 2010 und 2012 der dritte Sieg in diesem Wettbewerb.

Nach 49 Sekunden bereits brachte Diego Costa Atlético in Führung. Die erste Chance zum Ausgleich vergab Marco Asensio (17.), der nach einer Flanke von Marcelo mit einem Hackentrick an Torhüter Jan Oblak scheiterte. Besser machte es Karim Benzema: Der Franzose köpfte nach einer Hereingabe von Gareth Bale den Ausgleich (27.). Kapitän Sergio Ramos (63.) gelang das 2:1 für den Champions-League-Sieger im Duell mit dem Gewinner der Europa League per Handelfmeter, doch Diego Costa setzte die erste Chance für Atlético im zweiten Abschnitt zum 2:2 (79.) um. Dem neuen Real-Trainer Julen Lopetegui missriet somit der Einstand.