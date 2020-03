Uefa-Präsident Alexander Ceferin glaubt an eine Fortsetzung des Ligenbetriebs in Europa. Doch er sagt auch: Das muss spätestens in den nächsten zwölf Wochen geschehen.

Spätestens Ende Juni muss der Spielbetrieb in den europäischen Fußball-Ligen nach Überzeugung von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin wieder beginnen - sonst sei die Saison verloren. "Wir könnten Mitte Mai, Anfang Juni oder Ende Juni starten. Wenn wir nichts davon schaffen, bringen wir die Saison wahrscheinlich nicht zu Ende", sagte der 52 Jahre alte Slowene der italienischen Zeitung La Repubblica.

Mit den Ligen fänden derzeit Gespräche über eine Anpassung des Spielkalenders statt, sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union. So könnte die laufende Saison "zu Beginn der kommenden" beendet werden. Dies hätte allerdings zur Folge, dass die nächste Spielzeit (2020/21) "ein bisschen später" beginnen könnte. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die Uefa hatte die EM 2020 in das nächste Jahr verschoben (11. Juni bis 11. Juli 2021), um den Ligen in der Coronavirus-Krise mehr Zeit zu verschaffen, den Spielbetrieb doch noch in dieser Saison wieder aufzunehmen. Mit Ausnahme der weißrussischen Liga ruht der Spielbetrieb in Europa aufgrund der weltweiten Pandemie.