Die entscheidenden Partien der Nations League 2024/25 finden in Deutschland statt. In Stuttgart und München werden die Halbfinals sowie die Platzierungsspiele ausgetragen. Wer dabei ist und wo das Turnier im Fernsehen zu sehen ist.

Von Michael Schnippert

Kurz nach dem Champions-League-Finale in München findet in der Arena im Münchner Norden das nächste große Fußball-Event statt: ein Halbfinale und das Endspiel der Uefa Nations League. Die jeweils anderen zwei Spiele werden in Stuttgart ausgetragen. Alles, was Sie zum Final-Four-Turnier der Nations League wissen müssen, lesen Sie hier.

Wann findet das Turnier statt?

Das Final Four der Uefa Nations League 2024/25 findet vom 4. bis 8. Juni 2025 in Deutschland statt. Die Halbfinalspiele sind für den 4. Juni und 5. Juni angesetzt, gefolgt von dem Spiel um den dritten Platz und dem Finale am 8. Juni.

Wer spielt gegen wen im Halbfinale der Nations League?

In vier Duellen qualifizierten sich die Teilnehmer für das Final Four – nur Deutschland schaffte es in der regulären Spielzeit ins Halbfinale und zitterte sich in den letzten Minuten zum Weiterkommen gegen Italien. Im Halbfinale treten folgende Mannschaften gegeneinander an:

4. Juni, 21 Uhr in München: Deutschland – Portugal (ZDF, Dazn)

5. Juni, 21 Uhr in Stuttgart: Spanien – Frankreich (ARD, Dazn)

Spiel um Platz 3

8. Juni, 15 Uhr in Stuttgart: Verlierer GER/POR – Verlierer ESP/FRA (RTL, Dazn)

Finale

8. Juni, 21 Uhr in München: Sieger GER/POR – Sieger ESP/FRA (RTL, Dazn)

Wer überträgt die Uefa Nations League live im TV und Livestream?

Das deutsche Halbfinale am 4. Juni überträgt das ZDF, ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. In der ARD sehen die Zuschauer die Partie Spanien gegen Frankreich einen Tag später.

RTL ist am Sonntag live auf Sendung, dort wird das Spiel um Platz 3 sowie das Endspiel übertragen. Zudem sind alle Spiele der Nations League auch beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst dazn zu sehen.

Wie ist die Anreise zum Finalstadion in München?

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Um die Allianz-Arena in Fröttmaning mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, empfiehlt sich, die U-Bahnlinie U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum zu nutzen. Die Haltestelle, an der Zuschauerinnen und Zuschauer aussteigen, heißt Fröttmaning. Von dort aus ist die Allianz-Arena ausgeschildert. Ein zehn- bis 15-minütiger Spaziergang über die Esplanade führt zum Ziel. Die reine Fahrzeit mit der U-Bahn vom Münchner Marienplatz nach Fröttmaning beträgt in der Regel rund 16 Minuten.

Mit dem Auto:

Direkt an der Arena stehen mehrere Parkhäuser (P1-P3) zur Verfügung. Die Adresse lautet: Franz-Beckenbauer-Platz 5, 80939 München. Wer aus Richtung Norden kommt, fährt auf der A9 Richtung München und nimmt die Ausfahrt München-Fröttmaning-Süd. Wer aus der Innenstadt fährt, also vom Süden her kommt, nutzt die A9 Richtung Nürnberg/Berlin und fährt die Ausfahrt München-Fröttmaning Süd ab.

Aus Richtung Stuttgart/Westen fährt man über die A8 am Autobahndreieck München-Eschenried auf die A99 und folgt dort bis zur Ausfahrt München-Fröttmaning-Nord. Wer aus Richtung Osten kommt, ist auf der A99 und muss am Kreuz-München-Nord auf die A9 in Richtung München fahren. Die erste Ausfahrt ist München-Fröttmaning Süd, von der man aus zu den Parkhäusern gelangt.

Wer sind die bisherigen Sieger der Nations League?