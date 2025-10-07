Es ist ein „Ja, aber“: Europas Fußballunion Uefa genehmigt Partien der spanischen und italienischen Liga in Miami und Perth, will die Entscheidung aber nicht als Präzedenzfall verstanden wissen. In Italien ist der Widerstand leise, in Spanien lauter.

Es gab in den vergangenen Tagen frische Beispiele dafür, wie der Fußball zunehmend gentrifiziert und entwurzelt wird, sie waren getragen von faszinierender Chuzpe. Zum Beispiel, als vor ein paar Tagen öffentlich wurde, dass Käufer von Tickets für WM-Spiele 2026 in den USA und Kanada ihre Billetts – anders als bisher – ohne Preisdeckelung auf unregulierten „Wiederverkaufs“-Plattformen anbieten können, solange dabei der Weltverband Fifa – im doppelten Sinne des Wortes: über Gebühr – mitverdienen kann.