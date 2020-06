Europa League in Frankfurt?

Die Finalrunde der Europa League findet möglicherweise in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet statt. Nach SZ-Informationen liegt bei Europas Fußball-Union (Uefa) eine entsprechende Bewerbung vor, die auch als aussichtsreich gilt. Der Wettbewerb war wegen der Corona-Pandemie im März mitten im Achtelfinale unterbrochen worden; nun sollen alle noch ausstehenden Partien Mitte und Ende August in einer Region ausgetragen werden. Zuletzt gab es Diskussionen darüber, ob Frankfurt sogar Gastgeber der ähnlich konzipierten Champions-League-Finalrunde werden könnte. Doch dafür gilt inzwischen Lissabon als Favorit. Die Entscheidung über den Ausrichter der beiden Turniere fällt das Uefa-Exekutivkomitee am 17. Juni.