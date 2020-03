Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hält trotz der Ausbreitung des Coronavirus am Terminkalender für die EM in diesem Sommer (12. Juni bis 12. Juli) fest. "Die Euro wird am 12. Juni 2020 in Rom gestartet. Die Uefa steht in Kontakt mit den zuständigen internationalen und lokalen Behörden bezüglich des Coronavirus und seiner Entwicklung. Es gibt keinen Grund, am geplanten Zeitplan etwas zu ändern. Das Thema wird ständig überprüft werden", teilte der Verband mit.

Das Turnier soll in zwölf Ländern ausgetragen werden. Angesichts der raschen Verbreitung des Virus waren zuletzt unter anderem in Frankreich und Portugal Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet worden. In Italien, wo das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien stattfinden soll, wurde die Liga sogar bis zum 3. April komplett ausgesetzt.

Allerdings findet das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien ohne Zuschauer statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Vorausgegangen war die Entscheidung des Freistaats Bayern, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zu untersagen. Für Bundestrainer Joachim Löw ist das Duell mit Italien eines von nur zwei Länderspielen vor der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders für die Europameisterschaft Ende Mai.