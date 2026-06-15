Fußball -Nationalverbände aus Afrika, Asien und der Karibik haben die Kritik des europäischen Verbandspräsidenten Aleksandar Ceferin an der WM mit 48 Nationen zurückgewiesen. „Für unsere Länder ist kein WM-Spiel bedeutungslos“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Senegal, Kapverden, Curaçao, Usbekistan, Haiti und der Demokratischen Republik Kongo sowie deren Unterstützern Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste und Südafrika. Damit reagierten die WM-Teilnehmer auf Aussagen des Uefa-Chefs. Ceferin hatte erklärt, die Ausweitung der WM auf 48 Teilnehmer tue dem Fußball nicht gut, weil „viele Spiele völlig uninteressant“ seien.

Gegen diese Kritik wehren sich nun die 13 Verbände. „Wir weisen diese Äußerungen respektvoll, aber entschieden zurück“, hieß es. Für die Kapverden, Curaçao und Usbekistan sei das WM-Debüt ein historischer Erfolg und die Erfüllung eines Traumes. Auch die WM-Rückkehr von Haiti und Kongo, die beide zuletzt 1974 dabei waren, habe „eine besondere Bedeutung für Millionen von Fans“. Ceferins Aussagen zeugten von mangelnder Wertschätzung und seien zutiefst enttäuschend.

„Fußball gehört nicht einer ausgewählten Gruppe von Nationen. Seine Stärke liegt in seiner Universalität“, schrieben die Unterzeichner. Für viele Länder sei die WM-Teilnahme „ein Moment, der eine Generation inspiriert, die Entwicklung des Fußballs beschleunigt und bleibende Erinnerungen schafft. Wir sind überzeugt, dass jede qualifizierte Nation Respekt verdient“, betonten die 13 Verbände.