Wegen der politischen Lage soll die Uefa das Endspiel an einen anderen Ort verlegen, fordern Politiker. Eine Neuseeländerin erzielt drei Eigentore in einer Halbzeit.

Meldungen in der Übersicht

Uefa, Kritik: Die Europäische Fußball-Union sollte Russland das Champions-League-Finale in Sankt Petersburg entziehen und die Kooperation mit Hauptsponsor Gazprom beenden. Dies forderten Mitglieder des Europaparlaments in Straßburg in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief an die Uefa und ihren Präsidenten Aleksander Ceferin. Die Zeiten, in denen man die Situation nur kontinuierlich beobachte, seien vorbei. "Die Uefa muss jetzt handeln", wird in dem Schreiben betont.

"Wir fordern Sie auf, Sankt Petersburg und andere russische Städte nicht länger als Austragungsorte für internationale Fußballwettbewerbe in Betracht zu ziehen", hieß es in dem Statement. Die Uefa sollte nun "als ersten und äußerst dringenden Schritt einen Alternativ-Austragungsort für das Champions-League-Finale am 28. Mai 2022 wählen." Die Abgeordneten appellierten an die Uefa, eine Sondersitzung der Exekutive einzuberufen, um die Zusammenarbeit mit dem russischen Energieunternehmen Gazprom zu beenden. Auch der britische Premierminister Boris Johnson hat den Entzug sämtlicher großen Fußballspiele für Russland gefordert. "Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Länder eindringt", sagte der 57-Jährige auf einer Parlamentssitzung.

"Die Uefa beobachtet die Situation ständig und genau", teilte der Verband am Dienstag mit. Zurzeit gebe es aber "keine Pläne, den Austragungsort zu ändern". Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist in Alarmbereitschaft versetzt. Denn der russische Staatskonzern Gazprom zählt zu den Großsponsoren der Uefa, die auch die nächste Europameisterschaft hierzulande präsentieren werden. "Es ist eine sehr heikle Situation, die sich stündlich ändern kann und die wir natürlich alle im Blick haben", sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch der Sportschau. "Aktuell geht es um die Sicherung des Weltfriedens und damit um weitaus Wichtigeres als Fußball. Etwaige Folgen für den Fußball wird die Uefagegebenenfalls kommunizieren", so Koch, der auch im Uefa-Exekutivkomitee, dem mächtigsten Gremium im europäischen Fußball, sitzt.

Tennis, Zverev: Alexander Zverev hat in einer historischen Nachtschicht in Acapulco den ersten Schritt seiner Mission Titelverteidigung geschafft. Die deutsche Nummer eins machte um 4.55 Uhr Ortszeit mit einem schwer erschufteten 3:6, 7:6 (12:10), 6:2-Erstrundensieg gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby den Achtelfinaleinzug perfekt - so spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen. "Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe und Teil der Geschichte bin", sagte Zverev nach der denkwürdigen Partie: "Es war ein unglaublicher Kampf, ein unglaubliches Match. Ich hoffe, dass diese Woche noch viele weitere folgen werden."

Den bisherigen Rekord hatten Lleyton Hewitt (Australien) und Marcos Baghdatis (Zypern) 2008 bei den Australian Open mit einem Ende um 4.34 Uhr aufgestellt. Zverevs Match hatte in Mexiko erst kurz nach 1.30 Uhr Ortszeit begonnen, da die beiden vorherigen Matches in der Abendsession jeweils die Drei-Stunden-Marke geknackt hatten. Olympiasieger Zverev, der im zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren musste, trifft nach seinem Erfolg nun auf den Münchner Peter Gojowczyk. Gojowczyk, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, setzte sich gegen Brandon Nakashima (USA) mit 6:4, 6:4 durch. Ausgeschieden ist dagegen der Kölner Oscar Otte, der zum Auftakt dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 8) mit 2:6, 4:6 unterlag.

Zverev agierte gegen Brooksby, der im vergangenen Jahr einen großen Sprung in der Weltrangliste gemacht hatte, im ersten Satz zu verhalten, und sein Gegner attackierte mit starken Returns. Im zweiten Durchgang war es ein ausgeglichenes Match auf hohem Niveau, in dem Zverev enorm starke Nerven brauchte. Dann entwickelte sich das Match zu stark vorgerückter Stunde immer mehr zu einem sportlichen Drama, das die deutsche Nummer eins am Ende für sich entschied.

Frauenfußball, Eigentore: Zum Jubiläum ein Hattrick gegen den Weltmeister - leider ins falsche Tor: Für Meikayla Moore ist der 50. Einsatz für Neuseelands Frauenfußball-Nationalmannschaft zum sportlichen Albtraum geworden. Beim 0:5 (0:3) im Rahmen des SheBelieves-Cup gegen die USA unterliefen ihr zwei Eigentore in den ersten sechs Minuten (5./6.) - und dann ein weiteres noch vor der Pause (36.). Sie hatte einen harten Arbeitstag", sagte Neuseelands Trainerin Jitka Klimkova nach dem Spiel im kalifornische Carson: "Natürlich ist sie sehr enttäuscht. Aber sie ist eine unglaubliche Person und Spielerin, die in dieses Team gehört. Wir stehen in diesem schwierigen Moment alle hinter ihr."

Moore, die für den englischen Zweitligisten FC Liverpool spielt, lenkte drei Flanken der Amerikanerinnen ins eigene Tor, zweimal mit dem Fuß, einmal per Kopf. Wenig später wurde sie ausgewechselt und an der Seitenlinie getröstet. "Das ist ein Spiel, und Eigentore gehören dazu", sagte US-Coach Vlatko Andonovski: "Das passiert einfach. Eigentlich war sie jeweils ganz gut positioniert, es war einfach unglücklich."

Motorsport, DTM: David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, fährt in diesem Jahr in der DTM. Der 20-Jährige, der zuletzt in der Formel 3 antrat, wird in einem Mercedes AMG für den Rennstall Winward starten. "Zwischen den beiden Fahrzeugkategorien liegen Welten", sagte David Schumacher in einer Mitteilung. Er wird an Mittwoch in Portimão an der Algarve erste Testfahrten mit seinem neuen Wagen absolvieren. Im sei bewusst, dass er viel lernen müsse, um zu bestehen. "Mein Ziel fürs erste Jahr ist es, mich ans Rennauto zu gewöhnen und die vielen Details aufzunehmen, die in der DTM wichtig sind", sagte er.