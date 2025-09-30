Fußball im Alter„Es gibt gute Gründe, möglichst lange Fußball zu spielen“

Dass man Fußball in jedem Alter spielen kann, ist allen klar. Der Wissenschaftler Oliver Faude erläutert, wie man sich warmmacht, wie man Verletzungen vorbeugt – und erklärt, was auch in der Ü40 gegen Muskelkater hilft.

Ein Interview zum Thema Fußball ab 40? Erkundigt man sich bei deutschen Sportwissenschaftlern nach einem geeigneten Gesprächspartner, wird schnell Oliver Faude empfohlen. Faude, Jahrgang 1974, ist Leiter der Forschungsgruppe „Motorische Leistung und Biomechanik“ am Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität Basel. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leistungsdiagnostik im Spitzenfußball – und mehr als 40 Jahre als Spieler und Trainer im Amateur- und Jugendfußball. Auch in den Altherrenteams seiner ehemaligen Vereine war er aktiv. Aktuell macht er ausnahmsweise eine Fußballpause. Wenn man ihn richtig versteht, ist es jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass er wieder anfängt.