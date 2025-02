Kurz vor Ende des Prozesses rund um die „Operation Aderlass“, die wohl bedeutendste Dopingaffäre in der jüngeren deutschen Sporthistorie, platzierte der damals Hauptangeklagte noch mal eine spannende Botschaft. Mark S. kannte sich zweifellos aus in der Branche, rund ein Dutzend Athleten hatte der Sportmediziner von 2012 bis 2019 an die Nadel gelegt oder legen lassen, ihnen Blut abgezapft und vor Wettkämpfen wieder zugeführt – was ihm im Januar 2021 eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zehn Monaten bescherte.