Deutsche U21 in Kurzporträts

Woltemade – und wer noch? Das deutsche U21-Team vor dem EM-Finale gegen England in Kurzporträts – inklusive der Bewertung der Chance auf eine baldige Berufung in die A-Elf.

Von Ulrich Hartmann und Philipp Selldorf

Als Trainer Antonio Di Salvo Mitte Mai im DFB-Campus in Frankfurt seinen Kader für die U21-EM präsentierte, leuchteten auf den Monitoren lauter Kinderfotos auf. Jungen, die einst denselben Traum hatten: Fußballprofi. An diesem Samstagabend spielen sie das Finale in Bratislava gegen England (21 Uhr, Sat1). Es ist für alle Junioren die Chance auf ihren ersten internationalen Titel. Die SZ stellt das Team vor: Werdegang, Stärken, Perspektiven – auch für eine Berufung ins A-Team von Julian Nagelsmann.