Als Trainer Antonio Di Salvo Mitte Mai im DFB-Campus in Frankfurt seinen Kader für die U21-EM präsentierte, leuchteten auf den Monitoren lauter Kinderfotos auf. Jungen, die einst denselben Traum hatten: Fußballprofi. An diesem Samstagabend spielen sie das Finale in Bratislava gegen England (21 Uhr, Sat1). Es ist für alle Junioren die Chance auf ihren ersten internationalen Titel. Die SZ stellt das Team vor: Werdegang, Stärken, Perspektiven – auch für eine Berufung ins A-Team von Julian Nagelsmann.

Noah Atubolu, 23, Torwart, SC Freiburg: Im Halbfinale gegen Frankreich im Manuel-Neuer-Modus – von den Mitspielern geliebt, von den Gegnern verflucht. Wehrte alle Gefahren ab, notfalls mit dem magischen Blick, der den Ball an den Pfosten lenkte. Herausragende Turnierleistung, cool wie Roger Federer. Den Freiburgern, die Atubolu auf die wieder einmal vorbildlichste Art zum Stammtorwart entwickelt haben, droht jetzt Gefahr: Möglich, dass die Bayern vom Atubolu-Trend aufgeschreckt wurden und ihn ihrer Torhüter-Kollektion zufügen möchten. Nagelsmann-Faktor: Beachtlich. Wenn er so weitermacht, muss ter Stegen befürchten, dass da ein neuer Neuer lauert.

Nnamdi Collins, 21, Rechtsverteidiger, Eintracht Frankfurt: Bestes Beispiel, dass Geduld sich lohnt. 2022 A-Jugend-Meister mit Dortmund. 2023 Wechsel nach Frankfurt. Anfangs nur zweite Mannschaft, vierte Liga. 2024 fast nach Nürnberg in die zweite Liga verliehen. Doch als sich hinten rechts eine Chance auftat, nutzte er sie. Fleißig und diszipliniert. Auf dieser Position besteht Bedarf. Braucht für einen besseren Nagelsmann-Faktor aber mehr Konstanz.

Max Rosenfelder, 22, Innenverteidiger, SC Freiburg: Weinte nach dem Finaleinzug als einziger deutscher Spieler, weil er sich im Halbfinale verletzt hat. Kennt das Gefühl schon: Verpasste die Bundesliga-Saison 23/24 wegen Knieproblemen. Seit einem Jahr läuft es. Ein Unternehmen hat per KI einmal die Fotos von 1000 deutschen Fußballern gescannt – Rosenfelder war der attraktivste. Trotzdem vorerst kein Nagelsmann-Faktor.

Tim Oermann, 21, Innenverteidiger, VfL Bochum: Einer der schnellsten Bundesligaprofis. Große Übersicht auf dem Feld. Konnte den Bundesliga-Abstieg seines Heimatklubs VfL Bochum trotzdem nicht verhindern. Wurde daraufhin für 1,8 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekauft und wird für die nächste Saison zu Sturm Graz verliehen. Ersetzt im U21-EM-Finale den verletzten Rosenfelder. Nagelsmann-Faktor: Fehlt noch ein Stück.

Bright Arrey-Mbi, 22, Innenverteidiger, SC Braga: Wechselte vorigen Sommer von Hannover 96 zum SC Braga, dem der katarische Staatsfonds beisteht. Sportlich lohnte sich der Wechsel nur bedingt, seit Anfang März kein Ligaspiel mehr. Beim Turnier ist ihm das nicht anzumerken, hat sich als Stammspieler bewährt. Nervenstark und routiniert. Spitzname könnte R’n’B sein – der Rhythmus stimmt. Gute Nachricht: Carlos Carvalhal, sein Trainer in Braga, hat den Dienst quittiert. Nagelsmann-Faktor: Abwarten und noch viel Tee trinken.

Nathaniel Brown, 22, Linksverteidiger, Eintracht Frankfurt: Vor einem Jahr aus der zweiten Liga (Nürnberg) in die Bundesliga gewechselt. In den ersten sieben Spielen direkt drei Tore. Defensiv wie offensiv superstark. Hinten links Spezialist auf einer Position, die stark nachgefragt wird – auch in der A-Nationalmannschaft, deshalb Nagelsmann-Faktor: Hallejulian!

Eric Martel, 22, defensives Mittelfeld, 1. FC Köln: Als Kapitän des Bubi-Teams so fürsorglich, dass man ihm die Queen Elizabeth auf der Passage durchs Nordmeer anvertrauen würde. Verantwortet auch in Köln Stabilität und Ordnung im Zentrum. Hat den FC loyal in die zweite Liga begleitet, das heißt aber nicht, dass man sich auch nach der Bundesliga-Rückkehrer auf sein Bleiben verlassen kann. Auf dem Markt herrscht reges Interesse, wenn auch nicht vom FC Bayern. Nagelsmann-Faktor: vorerst gering.

Rocco Reitz, 23, defensives Mittelfeld, Borussia Mönchengladbach: Falls er mal nicht mehr Fußball spielen möchte, käme eine Karriere als Privatdetektiv in Frage: „Rocco Reitz deckt auf“ wäre ein exzellentes Türschild. In der Slowakei hat seine Karriere allerdings einen Schub bekommen. Prägende Turniererscheinung. Mancher Späher dürfte erkannt haben, dass er nicht nur ein fleißiger Kämpfer ist, sondern auch sehr clever spielt. Nagelsmann-Faktor: Als Back-up jederzeit, spätere Aufwertung nicht ausgeschlossen.

Merlin Röhl, 22, Mittelfeld, SC Freiburg: Deutschlands Fußballprofi mit den wenigsten Allüren. Typ: perfekter Schwiegersohn. Leidet insofern unter seinem Vornamen, als er kein Zauberer sein will. Ist manchmal trotzdem einer. Schoss die U21 im Viertelfinale gegen Italien in der 117. Minute zum Sieg. Plagt sich bisweilen aber mit Verletzungen. Nagelsmann-Faktor: vorerst so semi.

Paul Wanner, 19, offensives Mittelfeld, 1. FC Heidenheim: Im Duell zwischen österreichischem und deutschem Verband um sein Ja-Wort als Nationalspieler ist es ruhiger geworden. Hier und da wurde schon gemäkelt, er sei wohl doch nicht der große Spielmacher. Bei der U21 firmiert er als Ergänzungsspieler, beweist aber auch dann kreative Lösungen und die technischen Mittel. Da geht noch eine Menge. Nagelsmann-Faktor: War schon mal höher.

Brajan Gruda, 21, Flügelstürmer, Brighton & Hove Albion: Der Sohn albanischer Eltern wechselte vor einem Jahr für 30 Millionen Euro von Mainz 05 nach Südengland. Erste Premier-League-Bilanz: 21 Einsätze, ein Tor, vier Assists. Dribbler, Individualist, unberechenbar für die Gegenspieler. Solche Spieler lieben sie beim DFB, Nagelsmann-Faktor: wow.

Ansgar Knauff, 23, Rechtsaußen, Eintracht Frankfurt: Dank seiner Courage und der auch in scheinbar verlorenen Situationen nie versiegenden Einsatzbereitschaft erhält er das TÜV-Siegel des zuverlässigen Mentalitätsspielers. Mit Tempo und Dynamik gesegnet. Da es gelegentlich an Ballkontrolle und Abschlussqualität mangelt, ist das Bild noch nicht komplett. Bei der U21 wie in Frankfurt zwölfter Mann: meistens im Einsatz, häufig in Teilzeit. Nagelsmann-Faktor: Sag niemals nie.

Paul Nebel, 22, Flügelstürmer, Mainz 05: So klein wie sein Idol Lionel Messi (1,69 Meter), in Mainz und der U21 aber schon ein ganz Großer. Starker Zug zum Tor. Sensationelle Bilanz seiner ersten Bundesliga-Saison: zehn Tore und sechs Vorlagen. Arbeitet unermüdlich an sich. Hört vor jedem Spiel affirmative Audiodateien zur positiven Bestärkung, meditiert, übt immer extra Torabschlüsse. Nagelsmann-Faktor: enorm.

Nick Woltemade, 23, Angriff, VfB Stuttgart: Sein Spiel bei diesem Turnier trägt Züge von Wettbewerbsverzerrung. Nachdem er im VfB-Crashkurs gelernt hat, seinen nicht eben zierlichen Körper einzusetzen und diese Physis mit hochwertiger Technik zu kombinieren, gehört er nicht mehr auf eine Nachwuchsveranstaltung. Könnte als Schützenkönig und bester Turnierspieler ausgezeichnet werden. Wenn nicht, könnte das auch mit dem zur Unzeit formulierten Interesse des FC Bayern zu tun haben. Nagelsmann-Faktor: Alarmstufe Rot.

Nelson Weiper, 20, Mittelstürmer, Mainz 05: Wird „Nelly“ gerufen. Spielt seit 13 Jahren in Mainz und bald, ganz sicher, auch keine Nebenrolle mehr wie in der vorigen Saison. Als Lokalmatador kann er Nachfolger des mutmaßlich gen Frankfurt abwandernden Sturmkollegen Jonathan Burkardt werden. Ein Mittelstürmer mit dem Gespür für den richtigen Standpunkt. Fängt gerade erst an, der Welt zu zeigen, dass er besser ist als XXXXX (Beispiele aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht). Nagelsmann-Faktor: Vorhanden, wird eventuell aber erst in der Post-Nagelsmann-Ära wirksam.

Nicolo Tresoldi, 20, Mittelstürmer, Hannover 96: Geboren in Cagliari, mit 17 nach Deutschland gekommen, deutscher Pass seit 2023, danach sofort deutscher U21-Nationalspieler. Weckte als Mittelstürmer hierzulande großes Interesse, wechselt aber für sieben Millionen Euro zum Club Brügge nach Belgien. Nur ein Umweg in die Bundesliga oder die Premier League? Muss noch abschlussstärker werden für einen besseren Nagelsmann-Faktor.

Antonio Di Salvo, 46, Trainer: Schon vor dem Finale dreimaliger Nachwuchs-Europameistertrainer – allerdings als Assistent: U19-Europameister 2014 unter Marcus Sorg, U21-Europameister 2017 und 2021 unter Stefan Kuntz. Hat sich bei dieser EM als Cheftrainer emanzipiert – und zwar unabhängig vom Finalausgang. Könnte er auch A-Team? Hm! Nagelsmann-Nachfolge-Faktor: zunächst nur so mittel.

Di Salvo betont: „Wir sind EIN Team.“ Dazu gehören noch sieben Ergänzungsspieler: Tjark Ernst (22, Torwart, Hertha BSC), Nahuel Noll (22, Torwart, Fürth), Elias Baum (19, Abwehr, Elversberg), Jamil Siebert (23, Abwehr, Düsseldorf), Lukas Ullrich (21, Abwehr, Gladbach), Caspar Jander (22, Mittelfeld, Nürnberg), Jan Thielmann (23, Flügel, Köln).