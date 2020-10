Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat nach dem Wirbel um einen Corona-Fall in der Mannschaft wichtige Punkte in der EM-Qualifikation gesammelt. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitag in Moldau mit 5:0 (3:0) durch und erhöhte damit ihre Chance auf ein Ticket für die EM-Endrunde im kommenden Jahr. Lukas Nmecha (18. Minute/25./Foulelfmeter), Salih Özcan (42.), Jonathan Burkardt (67.) und U21-Debütant Dominik Kother (90.+2) erzielten die Tore für die überlegene Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Ein poitiver Corona-Test bei einem DFB-Spieler hatte zuvor die Vorbereitung durcheinander gewirbelt. Am Dienstag steht gegen Bosien-Herzegowina in Fürth das nächste EM-Qualifikationsspiel für das Kuntz-Team an.

Bereits mit Bekanntwerden der Startelf hatte sich der 17-jährige Florian Wirtz den Rekord als jüngster deutscher U21-Nationalspieler gesichert. Er löste damit den bisherigen Rekordhalter Julian Draxler ab. Wirtz war bei seinem Debüt in der Auswahl von Stefan Kuntz 17 Jahre und 159 Tage alt. Der heutige Nationalspieler Draxler feierte 2011 im Alter von 17 Jahren und 323 Tagen seine Premiere in der deutschen Nachwuchs-Auswahl.