Stürmer Woltemade steht somit vor einem stressigen Monat, Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Torjäger des VfB Stuttgart auch für das Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) nominieren. „Nick geht erst zur A-Nationalmannschaft hoch und kommt dann hoffentlich mit ganz viel Selbstvertrauen zu uns“, sagte Di Salvo. Ein solcher Doppelstart wäre theoretisch auch für Florian Wirtz möglich gewesen, eine Rückkehr zur U21 war aber von Beginn an ausgeschlossen worden.

U21-Sieg gegen Spanien : Ein Sócrates für Nagelsmann Mit drei famosen Toren beim Sieg der deutschen U21 gegen Spanien belegt Stuttgarts aufstrebender Stürmer Nick Woltemade, dass er über einen seltenen Cocktail an Tugenden verfügt – und längst zu Höherem berufen ist. SZ Plus Von Javier Cáceres ...

Verzichten muss Di Salvo wegen der Klub-WM auf fast alle Spieler des FC Bayern, des BVB und von RB Salzburg. Namentlich sind das der FCB-Torhüter Jonas Urbig, das BVB-Duo Maximilian Beier und Karim Adeyemi, den künftigen Bayern-Profi Tom Bischof sowie Leandro Morgalla und Hendry Blank (beide Salzburg). „Ich war in ständigem Austausch mit Max Eberl und auch den anderen Vereinen“, sagte Di Salvo über die schwierige Kader-Findung. Mit dabei ist immerhin der auch für Österreich spielberechtigte Wanner, der zuletzt von den Bayern an Heidenheim ausgeliehen war. Nicht zum EM-Kader gehört Moukoko, in der Qualifikation mit sechs Toren noch bester deutscher Schütze, zuletzt bei OGC Nizza aber kaum noch im Einsatz.

Dennoch liest sich das Aufgebot namhaft: Mit Noah Atubolu (SC Freiburg) im Tor, Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Paul Nebel, Nelson Weiper (beide FSV Mainz 05), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) oder eben Woltemade hat Di Salvo mehrere gestandene Spieler zur Auswahl.Die deutsche U21 trifft sich ab Montag zu einem Trainingslager in Blankenhain, am 8. Juni geht es in die Slowakei. Gegner in der Vorrunde sind Slowenien, Tschechien und Titelverteidiger England. Vor zwei Jahren war das DFB-Team in der Gruppenphase ebenfalls auf Tschechien und England getroffen, verlor beide Spiele und verpasste die K.-o.-Runde.

Der erweiterte Kader im Überblick:

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Tjark Ernst (Hertha BSC), Johannes Schenk (Preußen Münster), Nahuel Noll (SpVgg Greuther Fürth)

Abwehr: Bright Akwo Arrey-Mbi (Sporting Braga), Elias Baum (SV Elversberg), Nathaniel Brown, Pharrel Nnamdi Collins (beide Eintracht Frankfurt), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Eric Martel (1. FC Köln), Paul Nebel (1. FSV Mainz 05), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Merlin Röhl (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Köln), Paul Wanner (1. FC Heidenheim)

Angriff: Derry Scherhant (Hertha BSC), Nicolo Tresoldi (Hannover 96), Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)