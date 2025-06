Auch wegen zwei Lattentreffern im Finale gegen England verpasst die deutsche U21 den EM-Titel. Bundestrainer Julian Nagelsmann formuliert trotzdem ein großes Lob.

Von Ulrich Hartmann

Es ist schon bitter: Zwei Jahre lang hatte die deutsche U21-Fußballmannschaft kein einziges Spiel verloren, 20 Mal nacheinander ist sie in Qualifikations-, Test- und EM-Spielen nicht zu schlagen gewesen. Doch ihren letzten gemeinsamen Auftritt im Finale der Europameisterschaft verloren diese Spieler in Bratislava gegen England auch deshalb mit 2:3 nach Verlängerung, weil der Mainzer Paul Nebel in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit sowie der Freiburger Merlin Röhl in der Nachspielzeit der Verlängerung jeweils nur die Latte getroffen hatten.