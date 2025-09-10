Nicolo Tresoldi trug in der linken Hand einen Ball und um das rechte Knie einen dicken Verband. Es war ein Bild wie gemalt, Freud und Leid eines Fußballers in einem einzigen Motiv.

Im vorangegangenen Spiel hatte sich der Mittelstürmer in der 36. Minute nach einem Schlag aufs Knie noch am Boden gewälzt, eine Auswechslung drohte. Doch Tresoldi, 21, spielte weiter und steuerte gegen Lettland binnen 14 Spielminuten (44., 50., 57.) drei Treffer zum 5:0-Sieg der deutschen U21 bei. Deshalb durfte der gebürtige Italiener nach dem Auftakt der Qualifikation zur Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien den Ball als Trophäe behalten.

Wer Tresoldi nach dieser Gala in Rostock als Nächstes in einem deutschen Stadion erleben will, könnte am 10. Oktober zum U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland nach Jena fahren. Oder am 22. Oktober in die Münchner Arena gehen. Denn dort gastiert dann beim FC Bayern in der Champions League der belgische Vizemeister Club Brügge, zu dem Tresoldi im Sommer für geschätzte 7,5 Millionen Euro Ablöse vom Zweitligisten Hannover 96 gewechselt ist. Brügge hat in der Champions-League-Qualifikation erst RB Salzburg ausgeschaltet und dann die Glasgow Rangers, gegen die Tresoldi Ende August seinen ersten Treffer für den neuen Klub erzielte.

Nun folgte der Dreierpack für die U21, woraus man schließen darf: Der junge Stürmer hat gerade einen sogenannten Lauf, und damit ist er nicht der einzige in der U21. Dem Mainzer Nelson Weiper gelangen gegen Lettland ein Tor und zwei Vorlagen, nachdem beim vorangegangenen 2:0-Testspielsieg in Albanien mit dem Wolfsburger Dzenan Pejcinovic und Union Berlins Ilyas Ansah zwei Debütanten jeweils einen Treffer markiert hatten. Die U21 verfügt mit Blick auf die EM 2027 und die erhoffte Teilnahme an Olympia 2028 in Los Angeles über erstaunlich viele verheißungsvolle Torjäger. „Wir haben vier Superstürmer“, sagt Tresoldi. Das könnte perspektivisch auch den Bundestrainer Julian Nagelsmann interessieren.

U21-Angreifer Tresoldi könnte im A-Team auch noch für Italien oder Argentinien spielen

Tresoldi wurde als Sohn einer Argentinierin und eines Italieners auf Sardinien geboren. Der Vater Emanuele spielte in den Neunzigern unter anderem für Atalanta Bergamo und gehörte 1994 (wenn auch ohne Einsatz) zum italienischen U21-Europameister-Kader. Dessen Vater war AC-Mailand-Fan und dort der Golf-Lehrer der Fußball-Legenden Marco van Basten und Ruud Gullit. Als Nicolo Tresoldis Mutter als Flugbegleiterin einen Job am Flughafen in Hannover erhielt, zog die Familie dorthin. Bei Hannover 96 wurde Nicolo zum Stürmer ausgebildet, erhielt 2023 die deutsche Staatsbürgerschaft, feierte im selben September sein Debüt im deutschen Trikot und kommt mittlerweile in 18 U21-Länderspielen auf neun Treffer. Bis zu seinem ersten A-Länderspiel kann er sich noch entscheiden: Er dürfte auch für Italien oder für Argentinien spielen.

Ende Juni hat Tresoldi mit der deutschen U21 in Bratislava das EM-Endspiel gegen England unglücklich mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Er ist einer von sieben Spielern, die nun im neuen U21-Jahrgang weiter für die älteste Nachwuchsnationalelf spielen dürfen. Die anderen sechs sind der Stürmer Weiper, die Mittelfeldspieler Brajan Gruda und Paul Wanner sowie die Abwehrmänner Nnamdi Collins, Lukas Ullrich und Elias Baum. Collins wurde neben dem Angreifer Nick Woltemade und dem offensiven Mittelfeldspieler Paul Nebel zuletzt sogar schon für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Jene, die in der U21 verblieben sind, bilden im neuen Zyklus das Grundgerüst eines Kaders, der über weitere vielversprechende Spieler verfügt: im Tor der neue Stammkeeper von Werder Bremen, Mio Backhaus, in der Abwehr der Stuttgarter Finn Jeltsch, Union Berlins Tom Rothe und Southamptons Joshua Quarshie aus der zweiten englischen Liga; im Mittelfeld der Kölner Said El Mala sowie die Hoffenheimer Umut Tohumcu und Muhammed Damar (Torschütze zum 5:0 gegen Lettland) und im Angriff die Stürmer Pejcinovic und Ansah.

Neu im Staff ist als Co-Trainer der frühere Nationalspieler Shkodran Mustafi, 33, der seine aktive Karriere bereits beendet hat. Er ersetzt den ausgeschiedenen Hermann Gerland, 71, und unterstützt den Cheftrainer Antonio Di Salvo, selbst Sohn italienischer Eltern sowie früherer Bundesliga-Torjäger und damit vermutlich idealer Förderer des jungen Stürmers Nicolo Tresoldi.