Der Neu-Dortmunder Maximilian Beier bleibt von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die A-Nationalmannschaft befördert, Youssoufa Moukoko und Paul Wanner wollen sich erst mal bei ihren neuen Klubs OGC Nizza und 1. FC Heidenheim integrieren. Verletzt fehlen der Freiburger Torwart Noah Atubolu, der Kieler Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel, der hoch veranlagte und von Mainz nach Brighton gewechselte Flügelstürmer Brajan Gruda sowie der Salzburger Rechtsverteidiger Leandro Morgalla.

Auf die Siegchancen im siebten von zehn EM-Qualifikationsspielen (Mittwoch, 18 Uhr, Pro7maxx) gegen „Gastgeber“ Israel – in einem Stadion ohne Zuschauer im ungarischen Györ – haben die Ausfälle aber keine Auswirkungen. Als Tabellenführer seiner Sechsergruppe ist das deutsche Team (16 Punkte) gegen das Schlusslicht Israel (null Punkte) trotzdem zum Gewinnen verpflichtet.

Im Juni 2023 hat die U21 eine schlechte EM gespielt und wurde in der Vorrunde mit nur einem Pünktchen Gruppenletzter. Hinterher erklärte Di Salvo, die Mannschaft habe wegen der hohen Fluktuation in der Qualifikationsphase nicht gut genug zusammenwachsen können. Mit dieser Erkenntnis formulierte er als Vorhaben für den neuen EM-Zyklus: „Wünschenswert wäre eine feste Achse aus Spielern, die immer dabei sind und die Mannschaft führen.“

Paul Wanner könnte auch für das österreichische Nationalteam spielen – Ralf Rangnick hätte nichts dagegen

Sein Vorhaben konnte Di Salvo in den ersten sechs Quali-Spielen (fünf Siege, ein Unentschieden) noch ganz gut umsetzen. Als häufigste Startspieler firmierten die Angreifer Moukoko (6 Einsätze in der Anfangself), Ansgar Knauff (5) und Gruda (4); im Mittelfeld Eric Martel (5), Maxi Beier (4), Merlin Röhl (4) und Rocco Reitz (3); in der Abwehr Kleine-Bekel (4), Morgalla (3), Nathaniel Brown (3) und Luca Netz (3) sowie im Tor Atubolu (4). Von diesen zwölf Gerüst-Spielern fehlen gegen Israel und auch nächsten Dienstag in Tallinn gegen Estland sechs Spieler: Moukoko, Gruda, Beier, Kleine-Bekel, Morgalla und Atubolu. Di Salvo wird also erneut zur Fluktuation gezwungen, obwohl er dies zwecks harmonischeren Einspielens gern vermieden hätte. Die EM ist im Juni 2025 in der Slowakei.

Paul Wanner wäre eine Alternative gewesen. Doch der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler, vom FC Bayern nach Heidenheim ausgeliehen und prächtig in die neue Saison gestartet, will lieber daheim trainieren, um dort voranzukommen. Zunächst mal in Nizza gut ankommen will Moukoko, der in den sechs EM-Qualifikationsspielen für die U21 sechs Tore geschossen hat. Auf beide verzichtet Di Salvo nach persönlichen Gesprächen, weil gute Leistungen und viel Einsatzzeit im Verein die unabdingbare Grundlage für weitere Einsätze in der U21 sind.

Bei Wanner gibt es aber auch noch eine Debatte darüber, für welches Land er künftig überhaupt spielt. Denn der Sohn eines deutschen Vaters und einer österreichischen Mutter wird auch vom Nachbarverband ÖFB und dessen deutschem Nationaltrainer Ralf Rangnick umworben. Bislang hat Wanner 18 Länderspiele für verschiedene deutsche Nachwuchsteams bestritten. „Zurzeit spielt er für Deutschland“, sagt Di Salvo, „alles andere zählt für mich erst mal nicht“.

Umso erleichterter ist Di Salvo über die Rückkehr des Dortmunders Karim Adeyemi, der zuletzt lieber beim BVB trainiert hatte, als für die U21 zu spielen. Di Salvo hatte das in diesem Fall dem Vernehmen nach nicht gerade goutiert. Ressentiments gibt es aber offenbar keine. „Karim freut sich, dass er wieder dabei ist“, sagt Di Salvo – „und nein, ich musste ihn nicht überreden“.