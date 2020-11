Die deutsche U21 hat sich nicht mit dem angestrebten Sieg auf das entscheidende Spiel um das EM-Ticket einstimmen können. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz trennte sich am Donnerstag in einem Spiel mit drei Strafstößen 1:1 (1:0) von EM-Gastgeber Slowenien. Debütant Manuel Wintzheimer (42. Minute) traf für Deutschland, Zan Medved (46.) für die Slowenen. Kurz vor Ende rettete der ebenfalls erstmals eingesetzte Torhüter Finn Dahmen das Remis für die Gastgeber, als er einen fragwürdigen Elfmeter von Zan Celar parierte (87.). "Es war auf jeden Fall gut, dass wir so viele Spieler ausprobieren konnten", sagte Kuntz. Am Dienstag (18.15 Uhr) gegen Wales will sein Team in anderer Formation das EM-Ticket endgültig perfekt machen. Für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren sich die Gruppenersten und die fünf besten Gruppenzweiten. Deutschland führt seine Gruppe aktuell an und würde mit schon 15 Punkten auch im Vergleich zu anderen Gruppenzweiten gut liegen.