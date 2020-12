Die deutschen Eishockey-Junioren haben auch ihr zweites Spiel bei der U20-WM in Edmonton verloren - diesmal heftig. Das nach etlichen Corona-Infektionen noch dezimierte Team war am Samstag (Ortszeit) ohne Chance gegen Gastgeber Kanada und unterlag 2:16 (1:4, 0:7, 1:5). Zum Auftakt hatte es 24 Stunden vorher ein achtbares 3:5 gegen Finnland gegeben. Auch gegen Kanada konnten nur 14 Feldspieler auflaufen, U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter fehlte in Abwehr und Angriff jeweils eine komplette Reihe. So machte sich im Verlauf der Partie die Müdigkeit immer stärker bemerkbar. Die Treffer gegen den Titelverteidiger schossen John Peterka (14., ) und Florian Elias (60.).