Vor ein paar Tagen begann im Internet ein jahrzehntealtes Video von Carlos Salvador Bilardo viral zu gehen, wie man neudeutsch sagt, und spätestens da konnte niemand in Argentinien mehr sagen, er sei nicht gewarnt gewesen. Die Zukunft des Fußballs liege in Afrika , hatte der damals noch weit gereiste Coach einst im argentinischen TV gesagt. Eine lang zurückliegende Prognose des inzwischen von einer neurodegenerativen Krankheit namens Hakim-Adams-Syndrom geschwächten Weltmeistertrainers von 1986.

Bilardo sprach seinerzeit von Ländern wie Kamerun, Nigeria, Südafrika, Tunesien – und von Marokko, wo er schon Mitte der 1970er-Jahre festgestellt habe, dass dort noch auf der Straße gekickt werde, anders als in Buenos Aires, München oder Köln. Und nun ist sie womöglich da, die von Bilardo beschriebene Zukunft: Am Sonntagabend besiegte Marokko die hochfavorisierten Argentinier im Finale der U20-Weltmeisterschaft im Estadio Nacional von Santiago de Chile mit 2:0.

Schwedischer Fußball : Das Wunder der Heringserwürger Sie spielen da, wo die Welt endet und das Meer anfängt: Ein winziger Klub aus der 1300-Seelen-Gemeinde Mjällby steht unmittelbar vor dem Gewinn der schwedischen Fußballmeisterschaft. Wie das Unmögliche gelingen konnte? Ein Besuch. SZ Plus Von Alex Rühle ...

Mit dem Schlusspfiff flossen Tränen bei Trainer Mohamed Ouahbi, 49. Denn er wusste, dass er mit dem Sieg gegen den sechsmaligen U20-Weltmeister Argentinien (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) Geschichte geschrieben hat. Es war der erste Triumph für Marokko bei einem Turnier des Weltverbandes Fifa, und er war voller Brillanz.

Rechtsaußen Othmane Maamma, der auch als „Marokkos Cristiano Ronaldo“ durchgeht und beim FC Watford in England zweitklassig spielt, wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Der Finalheld freilich war Doppeltorschütze Yassir Zabiri vom portugiesischen Erstligisten FC Famalicão, der erst einen Freistoß in den Winkel zirkelte (12.) und dann eine Flanke von Maamma über die Linie drückte (29.). Vor dem Freistoß war die „Grüne Karte“ zum Einsatz gekommen, die die Fifa bei dieser U20-WM testete (und die eigentlich blau oder violett ist): Beide Trainer können durch diese Karte – pro Partie zweimal – den Einsatz des Videoschiedsrichters fordern. Der Schiedsrichter hatte ein klares Foul an Zabiri übersehen, Marokkos Coach hatte mit der VAR-Überprüfung Erfolg.

Bei der U20-WM kommt auch die „Grüne Karte“ zum Einsatz, sie erlaubt Trainern, den VAR einzufordern

Unabhängig davon gab es an der Berechtigung des marokkanischen Sieges nichts zu deuteln. Das sagte sogar Argentiniens U20-Trainer, der frühere Leverkusener Linksverteidiger Diego Placente, 48: „Wir wussten, dass es schwer werden würde, wenn sie in Führung gehen sollten. Sie verteidigen hervorragend und sind technisch sehr stark.“ Es half Placente auch nichts, dass er in Alejo Sarco einen der auffälligsten Spieler des Turniers in seinem Team hatte. Sarco war im Sommer von Bayer Leverkusen verpflichtet worden, blieb bislang aber noch ohne Bundesliga-Einsatz. Mit vier WM-Treffern zählte er hinter Benjamin Cremaschi (USA/5), Néiser Villarreal (Kolumbien/5) und Lucas Michal (Frankreich/5) zu den Topschützen des Turniers. Im Finale wurde Sarco allerdings nach einem diskreten Auftritt von Placente nach etwa einer Stunde ausgewechselt.

Argentinien beugte sich der Auswahl eines Landes, das allmählich die Früchte einer gezielten Investitions- und Scoutingpolitik einfährt. Wie schon der Kader des Überraschungs-Dritten der Herren-WM 2022 in Katar war auch diese marokkanische Expedition mit vielen Spielern bestückt, die in Europa geboren wurden, aber marokkanische Wurzeln haben und fürs Land ihrer Ahnen antreten.

Zudem schlägt sich auch die Förderung in Marokko selbst nieder – auch mit Blick auf die WM 2030, bei der Marokko zu den Co-Gastgebern gehören wird. 2009 wurde in Salé vor den Toren der Hauptstadt Rabat ein nach König Mohammed VI. benanntes Fußball-Nachwuchsleistungszentrum eingeweiht. Mittlerweile ist es ein Luxuskomplex mit elf Spielfeldern mit allen möglichen Belägen, mit Natur-, Kunst, Hybridrasen- und Sandplatz sowie einem Futsal-Feld, mit einer Moschee, mehreren Fünf-Sterne-Hotels und einem Fifa-Büro. Und dann sind da Trainer wie Mohamed Ouahbi.

Der Coach der Weltmeister wurde in Scharbeek geboren, einer Gemeinde Brüssels, und wechselte nach sechs Jahren als Jugendtrainer von Maccabi Brussels in die Nachwuchsabteilung von RSC Anderlecht. Seit 2022 arbeitet Ouahbi beim marokkanischen Verband. Nach dem Finale war er hochgradig zufrieden: „Zu Beginn des Turniers waren sich alle bewusst, dass man ohne Solidarität die WM nicht gewinnen kann“, sagte er.

Im Halbfinale des Turniers in Chile hatte sich Marokko gegen Frankreich im Elfmeterschießen durchgesetzt. In der K.-o.-Runde zuvor hatten die Nordafrikaner die überraschend starke Mannschaft der Vereinigten Staaten aus dem Weg geräumt. Aber schon nach der Vorrunde hatten die Experten aufgemerkt: Marokko hatte das Achtelfinale gegen Südkorea als Sieger der sogenannten „Todesgruppe“ erreicht, dort waren auch Spanien, Mexiko und Brasilien vertreten.

Die Brasilianer ereilte in Chile das erste Vorrunden-Aus in der Geschichte aller Fifa-Turniere. In Brasilien wurde das als beschämend und alarmierend empfunden. Deutschland hatte derweil nicht an der WM teilnehmen dürfen, denn der entsprechende DFB-Jahrgang hatte die für die Qualifikation maßgebliche U19-Europameisterschaft 2024 verpasst.