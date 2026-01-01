Zum Hauptinhalt springen

Eishockey-WMU20-Junioren droht der Abstieg

So hatten es sich die deutschen Junioren nicht vorgestellt: vier Niederlagen in vier Spielen. Die höchste setzte es mit dem 1:8 gegen die Schweden, hier trifft Liam Danielsson zum 7:1 gegen Lukas Stuhrmann.
Nach vier klaren Niederlagen in den vier Vorrundenspielen geht es für das deutsche Team in der Relegation gegen Dänemark um den Verbleib in der Top-Division.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat auch ihr letztes Vorrundenspiel bei der Eishockey-WM in den USA verloren und muss erneut in die Relegation. Gegen die Schweiz unterlag das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter am Dienstagabend in Saint Paul mit 0:4 und bleibt damit ohne Punktgewinn in der Gruppenphase.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kassierte in der Heimspielstätte des NHL-Teams Minnesota Wild 22 Gegentore in vier Spielen: Zum Auftakt hatte es ein erwartbares 3:6 gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA gegeben, es folgten ein 1:4 gegen die Slowakei, ein 1:8 gegen Schweden und nun die nächste klare Angelegenheit gegen die Eidgenossen.

Schon vor dem Turnierbeginn war klar gewesen, dass es für die U20-Junioren unter den Augen zahlreicher NHL-Scouts ausschließlich um den Klassenerhalt in der Top-Division gehen dürfte. Dies gelang in den vergangenen beiden Jahren im jeweils dramatischen Entscheidungsspiel. Dort wartet nun Dänemark, das in Gruppe B mit null Punkten und einer Tordifferenz von 8:28 Letzter geworden war. Das Duell um den Klassenerhalt findet am Freitag (18.30 Uhr/Magentasport) statt.

