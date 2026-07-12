Der Traum von Europas Krone ist auch für die DFB-Juniorinnen jäh geplatzt. Bei der U19-EM in Bosnien und Herzegowina unterlag Deutschland im Finale dem Seriensieger Spanien 0:1 (0:0) und verpasste den ersten EM-Titel seit 15 Jahren, nachdem auch die Endspiele 2023 und 2019 verloren gegangen waren. Stattdessen hält die spanische Dominanz an, für die Furia Roja ist es die fünfte gewonnene Europameisterschaft in Serie.

Das Team von Nationaltrainerin Melanie Behringer hatte Spanien zu wenig entgegenzusetzen. Irune Dorado erzielte nach einer Ecke den Siegtreffer (61.). Der siebte Titel nach den Erfolgen 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 und 2011 lässt somit weiter auf sich warten. Schon 2023 hatte Deutschland im Endspiel gegen Spanien verloren, damals 2:3 nach Elfmeterschießen. 2019 unterlag das deutsche Team Frankreich (1:2).

„Die Silbermedaille ist ein großer Erfolg, und ich bin überzeugt, dass die Spielerinnen an diesem Turnier wachsen und viel Positives für die Zukunft mitnehmen werden“, sagte Behringer, auch wenn im Moment die Traurigkeit überwiege. Unter den Augen des DFB-Geschäftsführers Andreas Rettig sowie Sportdirektorin Nia Künzer zeigte Deutschland einen ansehnlichen Start. Nach ersten Chancen übernahm jedoch Spanien die Spielkontrolle, drängte den DFB-Nachwuchs vor das eigene Tor und hatte nur bei der Chancenverwertung Luft nach oben. Nach dem Seitenwechsel half eine Ecke zur Führung. Deutschland bemühte sich um eine Reaktion – sie gelang nicht.