In diesen Tagen der großen Depression ist es für den deutschen Fußball tröstlich zu erfahren, dass die Zukunft besser werden könnte. Bei der U19-Europameisterschaft in Wales stehen die 18 und 19 Jahre alten Fußballer der deutschen Auswahl am Samstagabend im Endspiel. Dort treffen sie um 20 Uhr in Wrexham auf den siebenmal siegreichen U19-Rekord-Europameister Spanien (live im Stream bei dfb .tv, Youtube, Dazn und RTL+).

Dass der dritte deutsche U19-Titelgewinn beim Acht-Nationen-Turnier indes herausfordernd wird, hat das letzte der drei deutschen EM-Gruppenspiele gezeigt. Es ging, wenn auch mit einer B-Elf, gegen just diese Spanier haushoch mit 0:4 verloren. Die dominanten Kontrahenten haben ihre bisherigen vier EM-Spiele 7:0, 3:0, 4:0 und 3:0 gewonnen. Der deutsche Trainer Christian Wörns sagt: „Spanien ist ein fantastisches Team, das haben wir im Gruppenspiel zu spüren bekommen. Sie haben noch kein einziges Gegentor zugelassen – aber wir werden alles reinhauen, um Europameister zu werden.“

Es ist zwölf Jahre her, dass eine deutsche U19 zuletzt Europameister geworden ist. 2014 triumphierte unter dem Trainer Marcus Sorg eine Mannschaft mit Spielern wie Joshua Kimmich, Julian Brandt, Niklas Stark, Mark Oliver Kempf, Davie Selke oder Kevin Akpoguma. Doch nicht alle Spieler von damals sind später bei Topklubs gelandet. Der Torwart Oliver Schnitzler etwa spielt heute beim sauerländischen Sechstligisten TuS Erndtebrück in der Westfalenliga 2. Der Außenverteidiger Fabian Holthaus spielt in der kommenden Saison für die Hammer Spielvereinigung in der Westfalenliga 1.

Nach einem 0:1-Rückstand dreht die deutsche Auswahl das Spiel zum 2:1, die Nervenstärke passt schon einmal

Es wird folglich spannend zu sehen, ob die aktuellen U19-Spieler mal eine Option für die A-Nationalmannschaft werden. Die größte Aufmerksamkeit bei der derzeitigen EM erregen die Offensivspieler Otto Stange vom Hamburger SV sowie Francis Onyeka und Montrell Culbreath von Bayer Leverkusen. Stange hat im bisherigen Turnierverlauf vier Tore beigetragen, Onyeka drei und Culbreath eines. Mit ihren herausragenden technischen Fähigkeiten hatten sie großen Anteil an den bisherigen Ergebnissen: einem 4:3 gegen Dänemark und einem 4:0 gegen Wales – während sie beim unrühmlichen 0:4 gegen Spanien von der Bank aus zuschauten. Beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen die Ukraine am Mittwochabend in Wrexham erzielte Stange den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Onyeka den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Die Nervenstärke passt schon mal für das bevorstehende Endspiel.

Die bislang letzten deutschen Erfolge im Nachwuchsbereich waren der U21-EM-Titel 2021 unter dem Trainer Stefan Kuntz sowie der Doppel-Triumph für die U17, die 2023 unter dem Trainer Christian Wück Welt- und Europameister wurde; mit Spielern wie Max Moerstedt (TSG Hoffenheim), Noah Darvich (nächste Saison als Leihspieler des VfB Stuttgart im Trikot der SV Elversberg) und Paris Brunner (heute AS Monaco).

Einige Spieler der aktuellen U19 machten im deutschen Klubfußball bereits auf sich aufmerksam. Stange bestritt in der vergangenen Saison als Leihspieler elf Zweitliga-Einsätze für die SV Elversberg sowie zehn Bundesliga-Einsätze für seinen Klub Hamburger SV. Der Leverkusener Onyeka spielte leihweise für den VfL Bochum in der zweiten Liga (30 Spiele, acht Tore) und wird auch in der kommenden Spielzeit verliehen: dann aber an den Bundesliga-Aufsteiger Elversberg. Culbreath hatte zwölf Bundesliga-Einsätze für Bayer Leverkusen und hat seinen Vertrag dort soeben bis 2031 verlängert. Innenverteidiger Mick Schmetgens spielte für Werder Bremens zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord, durfte aber auch schon zweimal in der Bundesliga ran.

Montrell Culbreath (re.), hier im Duell mit dem Ukrainer Oleksandr Soroka, zählt zu den deutschen Hoffnungsträgern. Sein aktueller Marktwert beträgt laut transfermarkt.de bereits 15 Millionen Euro. DeFodi Images/Imago

Der Torwart Florian Hellstern hat in der vergangenen Drittliga-Saison 26 Mal für den VfB Stuttgart II im Tor gestanden und ist für die kommende Spielzeit an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Der Rechtsverteidiger Rafael Pinto Pedrosa hat für den Karlsruher SC bereits 42 Mal in der zweiten Liga gespielt und gilt auf seiner Position als eines der aussichtsreichsten deutschen Talente. Der defensive Mittelfeldspieler Luis Engelns hat 29 Zweitliga-Partien für den SC Paderborn bestritten, ehe er im Februar zur TSG Hoffenheim wechselte, wo er aber zunächst nur für die zweite Mannschaft in der dritten Liga zum Einsatz kam. Und der defensive Mittelfeldspieler Mirza Catovic hat für den VfB Stuttgart II 43 Mal in der dritten Liga gespielt.

Was die geschätzten aktuellen Marktwerte dieser jungen deutschen Spieler angeht, führen den EM-Kader auf der Referenzseite transfermarkt.de die Fußballer Culbreath (15 Millionen Euro), Onyeka (zehn), Pinto Pedrosa (fünf), Hellstern, Stange, Engelns und Catovic (je vier Millionen) an.

Im DFB-Interview lobt Mittelstürmer Stange die Qualität und die Harmonie im U19-Kader: „Wir haben alle echt eine gute Qualität: viel Tempo, Dribbelstärke und einfach diese Connection; weil wir in der Nationalmannschaft schon länger zusammenspielen.“