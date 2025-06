Wer an diesem Montag das erste Halbfinale bei der U19-Europameisterschaft in Rumänien anschaut (17 Uhr, kostenlos bei Sky und Youtube), darf um Himmels willen nicht ausschalten. Und zwar in dem Falle, dass die deutschen Fußballer gegen Titelverteidiger Spanien kurz vor Schluss entweder klar führen oder klar zurückliegen. Denn schon die Dramaturgie in zwei von drei deutschen Gruppenspielen war hollywoodreif. Gegen England verspielte das Team des Trainers Hanno Balitsch binnen zwölf Minuten eine 5:1-Führung zum 5:5-Endstand, und gegen Norwegen verhinderte es das Turnier-Aus, indem es in der 85. und 91. Minute einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg umdrehte. Mehr Drama geht kaum. Kein Wunder, dass Balitsch im Halbfinale nicht am Spielfeldrand stehen darf. Er sah bereits in zwei Spielen Gelb und ist gesperrt. Die Nerven!

Mitverantwortlich dafür, dass die deutsche Mannschaft jetzt überhaupt noch mitspielen darf, ist der 19 Jahre alte Assan Ouédraogo von RB Leipzig. Als sein Team vergangenen Freitag gegen Norwegen bei 0:1-Rückstand unbedingt noch zwei Treffer benötigte, drosch er den Ball zum 1:1 aus 23 Metern derart kunstvoll per Außenspann in den Torwinkel, dass es ein Wunder wäre, sollte dieser Treffer in der ARD-Sportschau nicht zum Tor des Monats gewählt werden. Weil Norwegens Torwart sechs Minuten später einen harmlosen Ball nicht festhalten konnte, erzielte Said El Mala vom 1. FC Köln den 2:1-Siegtreffer – zwar deutlich profaner, aber umso umjubelter.

Meinung Fußball : Der Fall Wirtz zeigt: Die Bayern spielen aktuell zwischen den Welten SZ Plus Kommentar von Christof Kneer ...

Ouédraogo, ausgebildet bei Schalke 04 und vor einem Jahr von dort für zehn Millionen Euro nach Leipzig gewechselt, hat eine unglückliche Saison hinter sich. Nach einer Oberschenkeloperation fehlte er monatelang. „Es war ein hartes Jahr, ich war fast sieben Monate raus“, sagt er. „Die EM gibt mir die Möglichkeit, wieder in meinen Rhythmus zu kommen.“ Er glaubt, dass der Last-Minute-Sieg gegen Norwegen den Teamgeist weiter stärkt: „In der letzten Minute so weiterzukommen, bringt ein Team zusammen.“

16 Spieler aus diesem Kader sind in der U17 schon gemeinsam Weltmeister geworden

Gegen die Spanier ist die deutsche Mannschaft trotzdem Außenseiter. „Sie gehen sehr gut mit dem Ball um, aber schon bei der U17-WM vor zwei Jahren haben wir gezeigt, dass wir sie auch mit wenig eigenem Ballbesitz schlagen können“, sagt Ouédraogo. „Es wird wichtig sein, zusammen nach hinten zu arbeiten, kompakt zu stehen und die Chancen zu nutzen, die sich uns bieten; es wird nur über das Team gehen.“

Diese deutsche Mannschaft hat nicht nur in der vergangenen Woche spektakuläre Gruppenspiele erlebt, sondern vor zwei Jahren auf dramatische Weise auch zwei Turniere gewonnen. 16 Spieler aus diesem U19-EM-Kader sind 2023 als U17-Junioren unter Trainer Christian Wück erst in Ungarn Europameister und dann in Indonesien sogar Weltmeister geworden. Beide Endspiele wurden im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen. Bei der WM damals schaltete Deutschland im Viertelfinale Spanien 1:0 aus.

Die bisherigen deutschen Torschützen bei der EM in Rumänien sind El Mala (drei) sowie mit je einem Treffer Noah Darvich (FC Barcelona II), Max Moerstedt (TSG Hoffenheim), Leopold Wurm (Jahn Regensburg) und Ouédraogo. Im Tor hat Konstantin Heide vom Drittliga-Absteiger Unterhaching bislang den Vorzug vor Bayern Münchens Regionalliga-Torwart Max Schmitt bekommen. Relevante Spieler sind außerdem die Dortmunder Almugera Kabar und Kjell Wätjen sowie der vormalige Dortmunder Paris Brunner, der vor einem Jahr für gut vier Millionen Euro an AS Monaco verkauft und von dort zu Cercle Brügge verliehen wurde.

Die Nerven: Nach zwei gelben Karten muss Trainer Hanno Balitsch vorerst auf die Tribüne. (Foto: Constantin Stefan/dpa)

Kapitän Darvich, 18, war im August 2023 als noch 16-Jähriger für 2,5 Millionen Euro von seinem Heimatklub SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt, hat dort allerdings nie in der ersten Mannschaft gespielt, sondern 46 Mal für Barças Zweitvertretung in der dritten Liga. Momentan sollen der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und der FC Bayern an seiner Verpflichtung interessiert sein. Für den Rest der EM fällt der zentral-offensive Mittelfeldspieler allerdings nach einer Verletzung im zweiten Gruppenspiel aus. Er ist genauso wie die verletzten Elias Decker vom FC Ingolstadt und Charles Herrmann von Borussia Mönchengladbach bereits abgereist.

Erstmals seit 2017 hat sich eine deutsche U19 überhaupt wieder für die EM qualifiziert. Letztmals U19-Europameister war Deutschland 2014 mit Spielern wie Joshua Kimmich, Julian Brandt, Davie Selke, Niklas Stark, Marvin Friedrich und Marc Oliver Kempf unter dem Trainer Marcus Sorg.

Im Halbfinale an diesem Montag gegen Spanien ist nicht nur der Trainer Balitsch gelbgesperrt, sondern auch Wätjen. Die Co-Trainer Gunther Metz (57, früherer Profi in Kaiserslautern und Karlsruhe) und Pascal Pellowski, 36, werden die Mannschaft durch das Spiel dirigieren.