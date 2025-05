Dreimal war sie in Führung gegangen, doch am Ende verlor die U19 des FC Bayern München 3:4 nach Verlängerung und verpasste damit auswärts bei Bayer Leverkusen den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben und den Gegner auch durch individuelle Fehler zurückgebracht haben“, sagte Bayerns Trainer Peter Gaydarov. Dabei sei man eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Der 2:2-Ausgleich fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit, das 3:3 in der Nachspielzeit der ersten Verlängerung (105.+1).