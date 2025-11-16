Böse Überraschung in Katar: Titelverteidiger Deutschland ist bei der Weltmeisterschaft der U17-Junioren in Katar vorzeitig ausgeschieden. Das DFB-Team von Trainer Marc-Patrick Meister unterlag in Doha Burkina Faso in der ersten K.-o.- Runde mit 0:1 (0:1) und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale. Schon in den Vorrundenspielen hatten die deutschen Talente nicht überzeugt und nach zwei 1:1-Unentschieden gegen Kolumbien und Nordkorea lediglich gegen El Salvador 7:0 gewonnen. Vor zwei Jahren hatte die damalige U17 unter dem jetzigen Frauen-Bundestrainer Christian Wück in Indonesien noch glanzvoll den WM-Titel errungen.

Als die Mission Titelverteidigung jäh gescheitert war, herrschte beim DFB-Team riesiger Frust. „Mit einem schlechten Einstieg ins Spiel und ohne Steigerung über die komplette Spielzeit hinweg gehörst du nicht zu den besten 16 Mannschaften“, räumte Chefcoach Meister ein. Dabei war sein Kader mit Topstürmer Wisdom Mike vom FC Bayern mit großen Ambitionen nach Katar geflogen. Doch das Aus kam viel schneller als gedacht. „Auch wenn es mit etwas Glück möglich gewesen wäre, uns über das späte Abseitstor ins Elfmeterschießen zu retten, wäre das maximal schmeichelhaft gewesen“, gab Meister zu. Der Trainer suchte nicht nach Ausreden: „Wir haben nicht gut Fußball gespielt. Diese Feststellung ist sehr ernüchternd und enttäuschend – wir können es aber beim Namen nennen: Die Leistung hat nicht dazu gereicht, um unseren Gegner auch nur ansatzweise ernsthaft zu bedrohen. Die Folge ist unser Ausscheiden.“ Der erst 15 Jahre alte Mohamed Zongo sorgte mit seinem frühen 1:0 (5.) für den Achtelfinal-Einzug des Underdogs Burkina Faso, der dort am Dienstag auf Uganda trifft.

Die U17 des DFB war schon bei der EM im Mai in der Vorrunde frühzeitig ausgeschieden. Nach dem frühen Rückstand war sie am Samstag zwar das bessere Team, ohne jedoch wirklich gefährlich. Getestet wird bei der U17-WM eine Video-Challenge, jeder Trainer darf zweimal pro Spiel bei relevanten Szenen den Schiedsrichter dazu auffordern, sich die Bilder auf einem Monitor anzusehen; einen klassischen Videoschiedsrichter gibt es nicht. Meister nutzte diese Option nach einem Schlag ins Gesicht gegen den Kölner Maik Akumu. Schiedsrichter Hyun-Jae Choi aus Südkorea entschied sich nach Ansicht der TV-Bilder jedoch gegen einen Platzverweis und blieb bei Gelb (50.). In der extrem langen Nachspielzeit (14 Minuten) trafen die Deutschen zwar noch zum vermeintlichen 1:1, doch der Torschütze stand im Abseits.

Die U17-WM wird erstmals mit 48 statt 24 Teams und ab jetzt jährlich bis 2029 immer in Katar ausgetragen. Das Finale findet am 27. November statt – ohne die frustrierten DFB-Junioren.