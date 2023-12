Zum ersten Mal in der Geschichte hat eine deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen. Das Team von Trainer Christian Wück gewann im Finale in Surakarta/Indonesien gegen Frankreich mit 4:3 im Elfmeterschießen, nach 90 Minuten und Nachspielzeit hatte es 2:2 (1:0) gestanden. Aufgrund des Platzverweises für Winners Osawe (69.) kassierte Deutschland noch den 2:2-Ausgleich, rettete aber das Unentschieden in das Elfmeterschießen.