9. September 2018, 18:43 Uhr U21 Neu formatiert

Als Lehre aus dem WM-Aus soll auch die U21 mehr dribbeln. Cheftrainer Stefan Kuntz fordert: "Die Jungs sollen die Vereinsfestplatte rausmachen, wenn sie zu uns kommen."

Von Leon Wohlleben

Das Tor in der 50. Minute hätte sein Moment werden können. Aber aus dem Volleyschuss, an dem sich Felix Uduokhai versuchte, wurde ein Luftloch - den Treffer zum 2:0 machte stattdessen Aaron Seydel von Holstein Kiel, dem der Ball vor die Füße fiel. Es war die verpasste Krönung von Uduokhai beim 3:0 der deutschen U21 am Freitagabend in Fürth im Test gegen Mexiko. Und doch zu verschmerzen - denn als Innenverteidiger hatte Uduokhai überzeugt. Was nicht unbedingt selbstverständlich war.

Uduokhai, 20, hat mit Beginn der neuen Ligasaison seinen Stammplatz beim VfL Wolfsburg verloren. Aber, fordert eben der U21-Cheftrainer Stefan Kuntz: "Die Jungs sollen die Vereinsfestplatte rausmachen, wenn sie zu uns kommen", und stattdessen, unabhängig von ihrer Gemütsverfassung im Klub, "diese leere Festplatte der U21 einschieben." Kuntz ist dann derjenige, der die Festplatte der U21 regelmäßig formatieren muss. Kader-Umbrüche sind für ihn Tradition.

Von dem Team, mit dem Kuntz 2017 Europameister geworden ist, war am Freitag nur Waldemar Anton (Hannover) übrig. Die Stützen der vergangenen Jahre, Thilo Kehrer und Jonathan Tah, wurden in den Kader von Joachim Löw beordert, Offensivversprechen Kai Havertz, 19, hat die U21-Klasse gleich übersprungen und beginnt direkt in der A-Elf. In der U21 debütierten derweil neue Hochbegabte: Gegen Mexiko Arne Maier von Hertha BSC, Marco Richter vom FC Augsburg und Felix Uduokhai.

Das Team brauchte überraschend wenig Eingewöhnungszeit. Nach einigen unsauberen Angriffen war das 1:0 durch Jani Serra (Kiel) der Aufwachmoment (23.). Dann begann die Auswahl so dominant zu spielen, dass die Mexikaner sich zeitweise nicht mehr mit dem Ball über die Mittellinie trauten. Kuntz wechselte zur Halbzeit fast das komplette Team aus, doch dem Spielfluss schadete das nicht. Das 3:0 erzielte Schalkes Cedric Teuchert nach perfektem Umschaltverhalten nach einem Ballgewinn.

Es war ein gelungener Test vor dem EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Irland. Kuntz hatte den Auftrag an die "Spieler mit Eins-gegen-Eins-Qualitäten" erteilt, sich Dribblings zuzutrauen. "Die hätten sonst Ärger bekommen, wenn sie nicht versucht hätten, die offensive Lösung zu suchen", sagte Kuntz lachend. Die Taktik war auch eine Reaktion auf die Kritik nach dem Vorrunden-Aus der Nationalelf bei der WM: Die jungen Teams seien zu taktikfixiert, hieß es da, unbekümmerte Individualisten wie Kylian Mbappé in Frankreich könnten sich hier kaum entwickeln. "Daran haben wir uns definitiv orientiert", sagte Kuntz, der mit anderen Nachwuchstrainern des DFB eine eigene WM-Analyse aufgestellt hatte.