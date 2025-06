Das ganze Turnier über präsentierten sich Deutschlands Nachwuchsfußballer als coole Typen. Doch ausgerechnet im Finale gegen England geht beim 2:3 nach Verlängerung einiges schief – das Pech ist enorm.

Ulrich Hartmann

Kurz vor Anpfiff des Endspiels in Bratislava hatte der Trainer Antonio Di Salvo am Sat1-Mikrofon noch geschwärmt, wie „cool“ seine U-21-Fußballer bei dieser Europameisterschaft bislang gespielten hatten. Mit fünf coolen Siegen nacheinander waren sie in das Finale gegen England eingezogen, aber ausgerechnet im ultimativen Highlight-Spiel zeigte sich die deutsche Mannschaft zunächst derart nervös, dass sie nach 24 Minuten schon 0:2 hinten lag.