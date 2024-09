Die deutschen U-20-Fußballerinnen sind bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien auf dramatische Weise gescheitert. Bis in die Nachspielzeit des Viertelfinals gegen die USA führte das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter in Cali mit 2:0, doch es folgten zwei extrem späte Gegentore – und am Ende das Aus im Elfmeterschießen. Nach dem 1:0 (61.) durch Cora Zicai (61.) schien mit dem 2:0 (90.+2) von Loreen Bender das Halbfinale endgültig erreicht zu sein, aber in der schier endlosen Nachspielzeit trafen noch Jordynn Dudley (90.+8) und Allyson Sentnor (90.+9) für die USA. Im Elfmeterschießen vergaben dann drei DFB-Spielerinnen: Paulina Platner verschoss, Vanessa Diehm traf den Pfosten, Alara Sehitler scheiterte an US-Keeperin Teagan Wy. „Das ist alles sehr, sehr bitter“, sagte Trainerin Peter.