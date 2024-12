Die Box-Champions Oleksandr Usyk und Tyson Fury demonstrieren bei ihrem zweiten Duell erneut, dass sie die besten ihres Fachs sind. Selbst in der zwölften Runde boxen die beiden in Riad, als könnten sie ewig weiter machen.

Von David Pfeifer

Im besten Fall ist Boxen so etwas wie ein großes Hollywood-Epos in Echtzeit. Und so kann man im Grunde gleich mal in die elfte Runde dieses zweiten Kampfes zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk in Riad springen. Sie sah aus wie bei anderen Schwergewichtskämpfen die erste Runde. Usyk schlägt variabel zum Kopf und Körper des größeren Fury. Dieser wiederum sticht mit seiner Führhand nach dem kleineren Mann und versucht diesen immer wieder in die rechte Schlaghand zu treiben. Die beiden drücken, tauschen Schlagserien aus. Schnell, hart und präzise.