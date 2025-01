Deutschlands Weltcup-Führende Katharina Schmid schaffte es erneut nicht auf das Podium. Nach Sprüngen auf 130,5 und 123,5 Meter reichte es für die Allgäuerin zu Platz vier. Selina Freitag belegte Rang fünf und wirkte enttäuscht; sie hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt. Bis zur Two-Nights-Tour hatte Katharina Schmid (früher Katharina Althaus) in jedem Weltcup-Wettbewerb auf dem Podium gestanden. Bei der zweitägigen Tournee reichte es nun immerhin zu Gesamtrang drei hinter Prevc und Kvandal.

Mit insgesamt 6200 Zuschauern auf beiden Stationen blieb der von den Veranstaltern erhoffte Aufwärtstrend aus. Das Event, das zeitnah in eine Vierschanzentournee der Frauen übergehen soll, wird von ARD und Eurosport live übertragen, aber die Zuschauerzahlen in den riesigen Stadien hängen weit hinter denen der Männer zurück. Besonders drastisch war das an Silvester zu sehen. 10 000 Fans sahen am Nachmittag in Garmisch die Qualifikation der Springer um Pius Paschke. Bei Katharina Schmid und Co. waren es gut eine Stunde später nur noch 3000 Besucher. „Es sind doch noch ein paar Zuschauer dageblieben. Wir nehmen das mit, was wir kriegen können“, sagte Freitag.