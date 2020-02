Die Mopsfledermaus ist bisher in der Welt des Fußballs nicht groß aufgefallen, es gibt keinen Verein, der sie als Maskottchen hätte, noch nie wurde ein Tor durch ein vorbeifliegendes Exemplar verhindert, und selbst in der oft blumigen Sprache dieses Sports ("Du hast doch einen Antritt wie eine Mopsfledermaus!") kam dieses zur Familie der Glattnasen gehörige Tier bisher nicht vor. Es ist also unklar, warum Christian Seifert ausgerechnet diese Spezies als Beispiel verwendete, um eine der größten Ängste des deutschen Fußballfans auszusprechen.

"Im Gegensatz zur Mopsfledermaus", sagte Seifert vor Kurzem bei einem Kongress, "steht die ARD-Sportschau nicht unter Naturschutz."

Wer nicht unter Naturschutz steht, der kann auch aussterben, und es sind solche Andeutungen, die gerade mal wieder durch die sogenannte Branche fliegen und bei denen man sich fragt, ob sie tatsächlich ernst gemeint sind oder nur Verhandlungstaktik, um auch den letzten Euro aus dem deutschen Fußball rauszuholen.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge rechnet mit einem "Schritt nach oben"

Denn seit dieser Woche ist die Goldgräberzeit wieder offiziell eröffnet, die im Fußball ein wenig umständlich "Ankündigung der Ausschreibung nationaler Medienrechte für die Zeit von 2021/22 bis 2024/25" heißt. Von jetzt bis vermutlich Mitte Mai wird also gepokert, wer in diesem Zeitraum die Bundesliga wie überträgt. Welche Pay-TV-Sender und welche Streamingdienste strahlen welche Begegnungen live aus? Wie viele verschiedene Abos braucht der Fan diesmal? Wie viele Milliarden bringt das ein? Und bleibt die ARD-Sportschau in ihrer jetzigen Form erhalten?

Seifert ist dabei eine der wichtigsten Persönlichkeiten. Er ist Chef der Deutschen Fußball-Liga DFL, in der sich alle 36 deutschen Profiklubs zusammengeschlossen haben, und damit quasi der Chefverhandler. Bei der letzten Ausschreibungsrunde kassierten die Vereine 1,2 Milliarden Euro pro Saison, und weil es im Fußball in Sachen Geld nur eine Richtung zu geben scheint, sollen es diesmal natürlich mehr werden. Zwar erwarten Experten keinen Riesensprung wie bei der letzten Ausschreibung (von 2,51 auf 4,64 Milliarden). Aber weil es so viele mögliche Bewerber wie noch nie gibt, rechnet zum Beispiel Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schon mit einem "Schritt nach oben".

Mögliche Interessenten sind die bisherigen Rechteinhaber, der Pay-TV Sender Sky und der Streamingdienst Dazn, dazu könnte Amazon, das vor Kurzem überraschend Teile der Champions-League-Rechte ab 21/22 erworben hat, in den Poker einsteigen. Auch ein Mitbieten der Telekom, die sich die Rechte für die Europameisterschaft in Deutschland 2024 gesichert haben, scheint denkbar, dazu kommen weitere Konzerne wie Netflix, Apple, Disney oder Google.

Das Kartellamt beaufsichtigt die Auktion

In einem Interview mit der Welt am Sonntag hatte Seifert kürzlich gesagt, er würde gern ein Abo-Chaos vermeiden. "Wenn man drei Abos benötigt, um die Bundesliga komplett zu konsumieren, würde das die Schwelle des Erträglichen aus unserer Sicht stark strapazieren", meinte Seifert, fügte jedoch hinzu: "Aber das entscheiden wir nicht allein." Das Bundeskartellamt beaufsichtige die Auktion, und an dessen Vorgaben müsse man sich halten.

Die FAZ hatte nämlich vor einigen Wochen berichtet, dass die Behörde darauf bestehe, dass nicht ein Anbieter alle Pakete alleine erwerben könne. Auch dürfe die Bundesliga nicht ausschließlich im Internet übertragen werden, ebenso nicht alleine von einem Fernsehsender. Insgesamt soll es vier Rechtepakete für die Liveübertragungen geben, aufgeteilt nach Konferenz/Einzelspielen und nach den verschiedenen Sendeterminen von Freitag bis Sonntag.