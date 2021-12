Der Handball-Zweitligist TV Großwallstadt hat sich selbst einen "weiteren Professionalisierungsschub" verordnet, wie Geschäftsführer Stefan Wüst mitteilt. Er habe sich hierfür für einen hauptamtlichen Geschäftsführer stark gemacht und den bisherigen Sportlichen Leiter und langjährigen Spieler Michael Spatz vorgeschlagen: "Wir haben mit unserer Struktur einen Sättigungsgrad erreicht. Man denke nur an über 100 Sponsoren, die betreut sein wollen." Das werde zu den zukünftigen Aufgaben von Spatz zählen, Wüst wird dem 39-Jährigen weiter als ehrenamtlicher Geschäftsführer zur Seite stehen.

Mit einem Etat von 300 000 Euro habe Wüst angefangen, in der laufenden Saison betrage dieser 1,3 Millionen: "Es ist mehr Manpower erforderlich, um unsere Konzepte zu realisieren." Sportlich musste der TVG dagegen mit der 28:34-Niederlage in Hüttenberg nach zuletzt drei Siegen in Serie einen Rückschlag einstecken. Großwallstadt bleibt Tabellen-16. (11:15 Punkte) vor den Rimparer Wölfen (10:20), die in Bietigheim klar 26:34 unterlagen.

Einen wichtigen Erfolg feierte der HSC Coburg, der Erstliga-Absteiger besiegte den VfL Lübeck-Schwartau 32:25 und verbesserte sich auf den elften Tabellenplatz (12:14). Dabei traten die von Verletzungen und Corona-Infektionen gebeutelten Oberfranken stark ersatzgeschwächt an. Die erst kürzlich zurückgekehrten Schlüsselspieler Andreas Schröder und Dieudonné Mubenzem hatten sich beim Auswärtssieg in Ferndorf jeweils einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlten.