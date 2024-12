Es sind ein paar dürre Zeilen, die das Aus von Hoffnungsträger Nils Kretschmer beim Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt offiziell verkünden: „Nils Kretschmer und der TV Großwallstadt haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.“ Der Mitteilung des Vereins ist auch nicht viel hinzuzufügen, denn es gibt keine Neuigkeiten in Bezug auf den Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft München. Kretschmer war am 29. September nach dem Spiel gegen Ludwigshafen positiv auf Doping getestet worden, weshalb er am 11. Dezember von der Handball-Bundesliga wegen Dopingverdachts mit sofortiger Wirkung vorläufig suspendiert wurde und die Staatsanwaltschaft gegen den 31-Jährigen ermittelt.