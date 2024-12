Der Traditionsklub TV Großwallstadt hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und in Yessine Meddeb den ersten Zugang präsentiert. Der 24-jährigen Linkshänder kommt vom Drittligisten S3L, einer Spielgemeinschaft um den ehemaligen deutschen Vizemeister SG Leutershausen. Der Linkshänder unterschrieb in Großwallstadt bis Juni 2027 und wird sich die Position im rechten Rückraum mit Max Horner und Stefan Salger teilen.

Ursprünglich war die Verpflichtung für den Sommer 2025 geplant, doch aufgrund der jüngsten personellen Entwicklungen sah sich der ehemalige Europapokalsieger zum sofortigen Handeln gezwungen. Neben vielen verletzungsbedingten Ausfällen in der Hinrunde wurde der TVG zuletzt seines Kapitäns verlustig, Nils Kretschmer wurde wegen Dopingverdachts von der Handball-Bundesliga suspendiert und sein Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Meddeb stand bei der SG Leutershausen seit 2022 unter Vertrag und war dort, wie auch bei der neu gegründeten Spielgemeinschaft, Schlüsselspieler auf seiner Position. In Großwallstadt will er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen: „Es ist eine tolle Gelegenheit, mich hier weiterzuentwickeln und meinen Beitrag zu leisten“, ließ Meddeb wissen. Sport-Geschäftsführer Michael Spatz hatte den Rückraumspieler schon länger im Fokus und sah sich angesichts der Personalprobleme zum schnellen Handeln gezwungen: „Mit Yessine haben wir einen vielseitigen Spieler gewonnen, der uns in der Offensive weiterhelfen wird.“

Trainer André Lohrbach sieht in Meddeb eine wichtige Verstärkung: „Yessine ist ein Spieler, der uns sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sehr weiterhelfen wird. Er verfügt über eine sehr gute Wurftechnik, ist stark im Eins-gegen-eins-Spiel und wird unsere Flexibilität im Rückraum erhöhen.“

Natürlich sind mit Meddeb nicht alle Probleme des TVG gelöst, man befinde sich laut Spatz in intensiven Gesprächen, um den Kader weiter zu verstärken. Besonders im linken Rückraum bestehe nach dem Ausfall vo Kretschmer Handlungsbedarf.