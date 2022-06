Sie hatten sich natürlich etwas ganz anderes vorgenommen, die Zweitliga-Handballer des TV Großwallstadt, am Ende ihres Gastspiels beim ASV Hamm-Westfalen blieb ihnen aber nichts anderes übrig als zuzuschauen, wie die Gastgeber den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga feierten. Dazu hatte Hamm den 34:27-Erfolg vom Freitagabend noch gebraucht, während die Unterfranken die Punkte sehr dringend für den Klassenverbleib benötigt hätten - was sie gerade zu Beginn auch sehr deutlich zeigten. Mit einer kompakten Abwehr überraschten sie die Gastgeber in der Anfangsphase, auch Torhüter Jan-Steffen Minerva war sofort zur Stelle und erzielte das 2:0 für sein Team, als er das leere Tor traf. Bis zum 5:8 lief alles wunschgemäß in Hamms ausverkaufter Arena, dann kam der Favorit trotz vieler hart erkämpfter Treffer der Großwallstädter (im Bild Dino Corak) besser ins Spiel, glich aus, drehte die Partie zur 17:16-Pausenführung und zog nach der Pause davon, angeführt vom überragenden Torhüter Vladi Bozic und Dani Baijens, dem Dreh- und Angelpunkt des Hammer Spiels. Der TV Großwallstadt muss nun das letzte Saisonspiel zu Hause gegen Bietigheim (Samstag, 18 Uhr) nutzen, um den Abstieg aus der zweiten Liga noch zu verhindern.