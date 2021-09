Von Ralf Tögel

Die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck haben einen Start nach Maß in die dritte Liga gefeiert. In der Staffel G bezwang der Zweitliga-Absteiger den TV Willstätt mit 28:27 Toren. Yannick Engelmann überzeugte als Spielmacher und steuerte wie Linkshänder Max Horner sieben Treffer bei. Tim Kaulitz traf fünfmal, im Tor zeigte Louis Oberosler, der am Sonntag seinen 19. Geburtstag feierte, eine starke Leistung und parierte unter anderem zwei Siebenmeter. Ganz zufrieden war Trainer Martin Wild nicht: "Ab Minute 20 haben wir im Angriff zu viele Chancen liegen lassen", vor allem mit der Variante des siebten Feldspielers hatte sein Team Probleme. Der Sieg aber geriet nie in Gefahr, der Willstätter Anschluss fiel zehn Sekunden vor dem Ende.

Weniger gut lief der Start des Konkurrenten Günzburg, der beim favorisierten VfL Pfullingen 26:34 unterlag. Schon nach zwei Minuten nahm die Partie für die Gäste einen denkbar schlechten Verlauf, Michael Jahn griff einem Gegenspieler in den Wurfarm und sah nach 100 Sekunden Rot. Der Neuling verkaufte sich dennoch passabel. Günzburg hatte in der abgelaufenen Saison wegen des Corona-bedingten Saisonabbruchs als Aufsteiger nur ein paar Partien spielen können. Die dritte Liga ist also weitgehend Neuland. In der zweiten Halbzeit kam der VfL auf 22:25 heran, letztlich war der ehemalige Zweitligist aber zu stark. Nun kommt es zum direkten Duell der Teams aus Südbayern, Bruck ist am Samstag (19.30 Uhr) in Günzburg zu Gast.